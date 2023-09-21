東方果實蠅危害梨山造成梨損2成，台中市農業局防治有成。（陳淑娥攝）

東方果實蠅危害梨山造成梨損2成，台中市農業局防治有成。（陳淑娥攝）

受氣候變遷影響，近年來東方果實蠅往高山移動，台中市農業局在梨山地區推動東方果實蠅防治示範區，以誘蟲器、甲基丁香油誘引劑等物理性防治資材，降低族群數量，兼顧果實收成及安全性。市長盧秀燕今訪視果園防治示範區給予同定，同時強調蒼蠅危害衛生，讓遊客卻步，要管制農民使用生雞糞施肥。

「已見初步成效！」盧秀燕指出，台中是許多精緻水果的產地，尤其是和平和山城地區，包含水梨、蘋果和水蜜桃等，這幾年因為氣候變化，梨山地區東方果實蠅族群密度上升，造成農作物損失，因此市府努力提出友善環境的防治措施，與專家學者和農友研究天然防治方法，近期防治措施已有初步成果。

盧秀燕提到，過去此地區因使用生雞糞施肥，產生蒼蠅危害衛生，讓遊客卻步，近年農業局輔導農友使用農糧署品牌推薦的發酵腐熟禽畜糞堆肥產品或是高溫殺菌造粒的雞糞肥料產品，並與專家學者合作，提高作物所需養分，一方面可確保在地作物的經濟價值，二來可增進和平區的觀光經濟，市府會持續投入經費，並努力研究改善方法。

農業局副局長蔡勇勝表示，2021年梨山地區東方果實蠅族群密度持續增加，危害嚴重，致使農民損失鉅大，原本每公頃種植梨每年約可生產1萬8000公斤水梨，因東方果實蠅危害造成約1萬800-3600公斤水梨受損，損失率約1-2成；市府透過推動東方果實蠅防治示範區，以區域共同防治，降低果實蠅危害，並辦理宣導會及技術診斷服務，增進農友防治東方果實蠅的栽培管理技術及觀念。

農業局表示，東方果實蠅俗稱「蜂仔」，危害水果種類多達90種以上，成蟲以露水、花蜜為食，雌蟲產卵於成熟果實內，使果實表皮流膠，孵化後的幼蟲蛀食果肉，造成果實腐爛及落果等現象，且成蟲具有高繁殖力及良好飛行能力，加上寄主種類眾多，僅用化學藥劑防治方式效果有限，現多以綜合管理方式來控制果實蠅族群數量。

農業局說明，梨山果樹種類眾多，包含桶柑、蜜李、水蜜桃、新世紀梨、蜜梨、甜柿及雪梨等作物皆為東方果實蠅的寄主，又各作物生長期遍及一整年，須於各果樹產期前適時進行防治工作，減少損失。