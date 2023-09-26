名揚國際屏東工廠大火造成4名消防員死亡，引發各界關注消防員的職業安全問題，台中市議員黃守達表示，此傷痛還未平息，台中市卻傳出市府為舉辦國慶活動，竟要求消防局派60名消防員在升旗活動中擔任進場人員，讓基層消防隊員大呼「誇張」，抨擊人力都已經嚴重短缺，還這樣浪費消防人力與資源。

台中市府民政局指出，國慶升旗典禮屬於國家重要慶典，更是全民向城市、國家英雄致敬的重要場合，今年市府以「向城市英雄致敬」為主題舉辦升旗活動，邀請消防員擔任展護巨幅國旗進場人員，感謝他們的英勇付出。

黃守達表示，最近消防隊接獲市府函文，引發許多隊員不滿並向他反映，該函文是要求消防局出動60名以上消防隊員，在雙十國慶的升旗典禮中擔任展護巨幅國旗進場人員，且要求參加的人員除在國慶日當天配合活動入場，事前也必須用另外的時間參加排練，基層消防員不滿消防人力遭到濫用。

黃守達指出，消防人力吃緊的問題已經存在許多，台中市截至今年7月底，消防人口服務比例為1比1597，距離消防署設定的112年目標1比1300還有很大缺口，在人力嚴重不足情況下，盧市府為了一個典禮儀式就要動員數十名消防人力，根本本末倒置，要求市府應重視消防員過勞與安全問題，並盡速補足人力缺口與防災量能。

民政局強調，今年國慶升旗活動因是以「向城市英雄致敬」為主題，除邀請消防人員擔任國旗進場，也邀U12世界盃選手葉壘、羅宇彥、陳昶叡及搜救隊神秘嘉賓領唱國歌；目前全市打火兄弟約有1500人，是採自願報名方式徵求60人參加，也邀義消共襄盛舉。