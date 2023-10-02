屏東明揚國際大火釀10死慘劇，造成4名勇消殞命，內政部長林右昌2日曝最新調查結果，經消防署分析，起火的明揚粉料倉庫裡頭放置「c40p」，初步鑑定發現內含醇類和銅類成分，若以明火引燃，只有表面會燃燒，不易由外來火源引燃；消防署也在屏東縣消防局建議下，取得廠商同批原料再行分析鑑定。

立法院內政委員會今日邀集內政部、經濟部等單位專題報告「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」，並備質詢。

林右昌指出，在消防安全設備檢修申報上，明揚公司最近一次檢修申報日期為2022年11月15日，不符規定，後在今年3月2日改善完成；在消防安全檢查及防火管理上，最近一次檢查為2020年9月29日，不符規定，經複查符合；消防防護計畫書於今年2月1日同意備查，最近一次自衛消防編組演練為今年6月14日。

在建築物公共安全檢查申報上，林右昌說，權管機關為經濟部加工出口區管理處屏東分處，該工廠每年第三季進行申報，由檢查人簽證，送權管機關進行複查，經國土管理署系統查詢結果，該公司今年公共安全檢查申報資料，尚未完成申報，系統顯示審核中。

針對當前調查結果，林右昌說，由屏東縣政府主責的「火災原因鑑定與調查」，9月28日召開首次會議，初步有三點結論，首先，起火處是明揚1場1樓東南側的粉料倉庫，放置「c40p」；現場採集證物由消防署進行檢驗分析，初步鑑定發現有醇類和銅類成分；屏東縣火災鑑定會要求，應採集事故現場同批原料再行分析鑑定。

他補充，根據消防署粉料鑑定分析，確定「c40p」催化分解溫度約為60度，若以明火引燃，只有表面會燃燒，初步看來，不易由外來火源引燃；第二，若以包裝方式模擬失控反應，當前正請廠商提供粉料試驗當中；當前消防署也已取得同批原料再行分析鑑定。

林右昌接續指出，內政部次長吳容輝於9月26日召開首次「災害事故調查會」，會中要求屏東縣消防局提供14項回應和說明，包括消防安全設備檢查申報後續複查情形，勞工安全檢查、消防安全檢查次數，檢查不合格改善的補充說明，建築平面圖、消防圖說是否相符，以及是否有二次施工情況，後續建議改善也有6項，10月6日、7日將赴事故現場現勘，但會視颱風狀況決定是否順延一周。