屏東明揚大火造成10人罹難，輕重傷者逾百人，凸顯現有消防法規、消防員待遇都亟需改善。民眾黨立法院黨團今（6）日召開記者會，呼籲強化政府部門稽查及業者自主監督、各類產業園區內的消防單位應畫歸地方政府管理，同時要加速補足救災人力，保障打火英雄的權益和安全。

民眾黨團總召邱臣遠表示，《消防法》最近一次更動，是因應前年高雄城中城大火，民眾黨團也有提出相關倡議，不希望每次有公安事件發生，有民眾喪命甚至消防員在前線受到危險衝擊，行政單位才會想到法規漏洞補強、權益提升，不要今天公祭，明天忘記，針對消防改革，無論是新修正法規未能及時推廣，或法令規範仍有不足，明揚大火燒出制度缺漏，相關機關責無旁貸，應盡速修法完善法令規定，本黨提出具體立法改善建議。

邱臣遠指出，現行《消防法》規定，工廠管理權人若未能及時提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，處3萬元以上、60萬元以下罰鍰，明顯過於寬鬆，建議若事業單位負責人無法及時提供救災所需資訊且致傷亡者，應增加課以刑事責任的規定。此外，加工出口區、科學園區或工業園區等消防單位，應統一畫歸地方消防局主管，讓救災回歸專業，不僅能確保設備品質，也能及時提供災防資訊，建立良好溝通。

邱臣遠直言，借鑑民眾黨柯文哲主席擔任台北市長時的經驗，可將消防安全檢查分為三個層級，第一級業者自行檢查、第二級機關例行稽查、第三級市府聯查，第一級雖最為頻繁但卻寬鬆。民眾黨團呼籲業者應投保「雇主意外責任險」，業者依保險契約規定，自然必須強化自身消防安全查核；保險公司為避免賠付大量保險金，也會以最高標準檢視消防安全措施，達到雙重監督的功效。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，明揚火警暴露出現行消防體系諸多不足之處，執政者理當記取教訓，拿出改革魄力。本黨柯文哲主席日前提出6項消防政見，如建立「安全環境管制E化平台」、借鑑美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的災害治理經驗，統合救災力量與資源、提升消防相關預算提升至少50％，同時也要補足救災人力，確保面對無預警的事故時，消防人員仍能保持最佳狀態，民眾黨團未來將持續促進相關改革，希望全面提升消防效能和安全性，以更好地保障公眾利益和消防員工作權益。

楊寶楨表示，柯文哲近期也正面回應「消防員工作權益促進協會」訴求，希望順利推動消防人員組建工會。即使內政部長林右昌聲稱「消防人員是公務員，不適用工會法」，但政府也應儘速和各方展開溝通，取得相關共識。

她說，此外，儘管自今年起，內政部消防署開始實施「消防員工時新制」，實際運作仍面臨不少問題。民眾黨強烈建議，消防員加班費預算應重新評估，並應朝向「按實際工作時數」給付的方向進行編列，確保消防員在維護公共安全的同時，能獲得合理的待遇。

民眾黨團認為，一個社會的進步與否，最明顯的指標就是如何對待那些冒著生命危險為大眾服務的人們，期盼能透過制度改革，降低消防員在執行任務時面臨的各種風險，並確保他們在完成救援任務後，能夠安全地回到家人身邊。