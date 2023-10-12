一艘旅遊潛水器6月探索知名沉船「鐵達尼號」時發生事故，艙內5人全數罹難。美國海岸防衛隊說，已尋獲潛水器其餘殘骸與疑似人體遺骸並送驗分析，將協調相關單位共同檢視。

法新社報導，這艘潛水器名為泰坦（Titan），由美國公司「海洋之門」（OceanGate）營運，據信在6月18日潛水器下潛時發生內爆，艙內5人全數罹難。經多日全球關注的救援行動後，於6月22日證實潛水器故障失事。

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard） 旗下的「海事調查委員會」（Marine Board of Investigation）針對這起事件展開調查。

美國海岸防衛隊10日發表聲明說，海事調查委員會的海事安全工程師10月4日尋獲在北大西洋海床上的泰坦潛水器剩餘殘骸與相關證物，並移交相關單位。

聲明中還說：「其他推測為人體遺骸的物品，已被小心的從泰坦潛水器移出，並轉交給美國醫學專業人員進行化驗分析。」

稍早在6月底時，也尋獲一些潛水器的殘骸，以及推測是人體的遺骸。

美國海岸防衛隊表示，他們正與美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）及其他國際調查單位協調，以安排對尋獲的潛水器殘骸展開聯合證物檢視。