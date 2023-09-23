屏東大火搜救新進展！17時再尋獲氣瓶及骨骸 17:492023/09/23 中時 楊舒婷 、 謝佳潾 、 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東科技園區22 日發生大火，至今日仍持續悶燒，造成多位消防員殉職，上午濃煙一度增大，現場指揮官考慮人員安全，一度下令救災人員撤退，打火弟兄帶著個人裝備，從濃煙中走出廠區外。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，其中3位消防員因此罹難，目前仍有1消防員及3員工失聯，雖然搜救行動一度因怕下雨而停止，不過就在17時22分又傳出尋獲氣瓶和骨骸，至於身分還需要用DNA鑑定。 最新屏東爆炸空拍畫面！殉職消防員全在這區尋獲 屏東爆炸救援量能不足！ 消防員質疑「化學災害搶救」過程：輕易進入火場 屏東惡火奪命！殉職勇消陳柏翰家屬認屍 全身癱軟趴桌痛哭 #屏東縣 #屏東加工出口區 #爆炸 #消防員 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 重機具開挖失聯「4員工1消防員」 家屬現場守候焦急盼望 09:102023/09/23 社會 還沒射水就爆炸！搶救明揚惡火 關鍵瞬間影片曝光 16:142023/09/23 社會 一噴水就爆炸！殉職消防員全面目全非 家屬採DNA比對 09:082023/09/23 社會 「明揚國際」爆炸大火持續延燒逾12小時 釀4死3身分待確認中 07:272023/09/23 社會 等不到新郎！消防員陳柏翰殉職 母認屍痛苦癱軟坐輪椅 11:522023/09/23 社會 明揚惡火殉職消防員「增至3人」 深夜再拉出2具遺體 00:582023/09/23 社會 滿目瘡痍畫面曝光！明揚大爆炸波及 前進國小窗戶玻璃碎裂滿地 10:412023/09/23 社會 「一進去就爆炸」 工廠入口被堵死 消防員曝保命關鍵 07:312023/09/23 社會 屏東惡火勇消殉職！ 蔡英文與家屬相擁而泣 13:192023/09/23 社會 還原救災現場！周春米：並沒射水、一喊撤退就爆炸 10:592023/09/23 社會 屏東明揚國際惡火再奪2命 尋獲2男女失聯員工遺體 08:362023/09/23 社會 屏東工廠爆炸！消防員悲痛「2同學殉職」 相約值勤到最後成遺憾 13:452023/09/23 社會 鼻酸！罹難施姓消防員岳母悲痛認屍 淚泣：不敢讓2小孩知道 08:502023/09/23 社會 爆炸伴隨高溫尋獲3殉職消防員 嚴重焚燒難辨認「採DNA比對」 07:542023/09/23 社會 消防員漏夜搶救屏東大火 暖心飲料店老闆號召外送員送物資 11:342023/09/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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