屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，其中3位消防員因此罹難，目前仍有1消防員及3員工失聯，雖然搜救行動一度因怕下雨而停止，不過就在17時22分又傳出尋獲氣瓶和骨骸，至於身分還需要用DNA鑑定。