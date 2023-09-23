屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，其中3位消防員因此罹難，目前仍有1消防員及3員工失聯，雖然搜救行動一度因怕下雨而停止，不過就在17時22分又傳出尋獲氣瓶和骨骸，至於身分還需要用DNA鑑定。

最新屏東爆炸空拍畫面！殉職消防員全在這區尋獲
屏東爆炸救援量能不足！ 消防員質疑「化學災害搶救」過程：輕易進入火場
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