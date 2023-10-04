高爾夫用品廠明揚國際大火造成重大人命損傷，外界質疑廠商自主申報危害物質管理不足，立委今天要求各產業園區要去主動掌握廠商存放危險物質種類。經濟部長王美花表示，會找專家來對化學物質資訊平台(化學雲)建立危險物質指標，讓廠商知道哪些是危險物質必須申報。至於現行《工業輔導法》對申報不實罰鍰1到5萬太低，也會大幅提高區間上下限，絕對遠在10倍以上。

民進黨立委邱議瑩今天在立院經濟委員會建議，各產業園區管理中心應主動掌握每家公司易燃物原料是甚麼，最好連數量都能管理。王美花回應，化學原料不只是千種，是上萬種，哪些屬於危險物質哪些不是？這會跨部會討論，看機制怎麼建立。

明揚獲許可儲存於廠區的有機過氧化物是100公斤，實際卻囤放3000公斤。王美花說。確實明揚申報數量差好幾十倍，主要是它的生意非常好，黏著劑增加非常多，沒做好管理。

她指出，針對廠商在不同單位申報系統如何改善，會就兩個面向來做。一是加大廠商申報義務、強化提前事先申報。二是跨部會討論官方系統怎麼串接，讓大家非常短時間掌握專業化學物質危害性高低，

但是哪些物質危險，哪些不危險？王表示，初步會找專家來做判斷，在化學雲上建立危險指標，讓廠商知道哪些是危險物質要申報。至於化學物質公開可能危及廠商商業機密，這確實是一個議題，會再跟廠商討論。可能允許可不揭露詳細資訊，不過危險物質仍須申報。

現行《工廠管理輔導法》規定，廠商未照規定申報或不實，只處罰1萬元以上5萬元以下，王美花坦言太低。目前《工輔法》會修法提高罰則，把區間(上下限)都提高，且會提高「非常多倍」，絕不只10倍，會在此以上。實際提高多少金額，她強調等跨部會來討論。