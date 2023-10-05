桃園市新興冷凍食品使用美國豬肉和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大，涉違反《食安法》，桃園市衛生局已移請檢調偵辦。該批火鍋肉片共10萬多公斤，已於8月下旬全數售出。食藥署副署長林金富坦言「恐怕不容易追回來！」國民黨立委賴士葆質疑，政府糾結實質轉型的蛋頭思維令人不解，只要加工就與原產地脫鉤，這樣就是自欺欺人，政府和廠商聯合欺矇百姓，目前被查到的僅是冰山一角。

賴士葆今(5日)在臉書發文表示，進口蛋洗選之後，農業部指示業者貼上產地台灣，震驚社會，這是道地的洗產地，當時輿論就憂心或許美豬進口也可能被如此移花接木，不幸這樣的疑慮成真。桃園查出兩家進口商將美豬混入加拿大、英國肉品，下游有90幾家通路商，消費者已全部吃下肚，這僅是被查到的冰山一角，其餘沒有被查到可想而知是什麼光景。

賴士葆質疑，肉商表示標示美豬沒人買，所以作假標示其他國家是必要之惡，民眾成為無辜的受害者。回顧當初反對美國萊豬進口真是斑斑血淚史，蔡政府堅持不肯標示含有萊劑的美豬，政府的政策就是刻意讓有無含萊劑的美豬魚目混珠，在沒有選擇餘地的情況下被迫吃下。深知民眾對於吃美豬有陰影，所以廠商便宜行事，就自行洗產地，孰令致之？

賴士葆直批，如今被查到產地標示不實要被罰，然而政府冠冕堂皇的不標示萊劑，這是烏魯木齊的政策，竟沒有罰則。根據食藥署官員說明進口蛋洗選打成液蛋，沒有實質轉型，要標示原產地，若變成滷蛋就是實質轉型，不必標示產地，這樣的蛋頭思維讓人不解。

賴士葆強調，因為進口蛋在冷鏈斷鏈的過程已經變質，做成滷蛋，本質就是壞蛋，糾結在實質轉型沒有意義。所以肉品業者進口美豬，在台灣加工實質轉型成為肉鬆，就與原產地脫鉤，標示台灣加工，這樣就是自欺欺人，政府和廠商聯合欺矇百姓。當時推說疫情不便查廠，不標示萊劑，政府保證說會嚴格邊境源頭管理到流向嚴格管制，根本是一場空。