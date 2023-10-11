台北市衛生局今表示，4日至10日新增4例登革熱本土病例，分別為松山區1例、北投區3例，年齡介於30多歲至60多歲間，3位具台南市活動史、1位則有雲林縣活動史。

衛生局說明，10月4日至10日新增4例登革熱本土確定病例，居住於松山區1例、北投區3例，其中3位具台南市活動史、1位具雲林縣活動史，年齡介於30多歲至60多歲，先後於10月2日至10月5日陸續出現頭痛、發燒、眼窩痛、骨頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀，就醫通報後於10月4日至10日間確診，同住家人皆無症狀。松山區及北投區成立區級應變工作小組立即發動社區清潔日，社區孳生源清除及環境噴消等防治工作。

衛生局統計，截至10月10日，台北市累計54例登革熱確定病例，包含境外移入32例、本土病例22例，其中本土病例為北投區6例、文山區5例、中山區3例、松山區及萬華區各2例、內湖區、南港區、大同區及士林區各1例，其中13例已監測期滿，餘9例尚在監測中。

衛生局強調，颱風或強降雨後，病媒蚊密度可能上升，民眾務必加強居家環境巡檢，落實病媒蚊孳生源清除，並刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵，清除室內外堆置廢棄的容器，進行積水清除、容器減量。

衛生局提醒，民眾至登革熱流行區或山區活動做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及皮膚裸露部位，並塗抹政府機關核可的防蚊液，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。