前台北市長柯文哲留下1.9億元台北流行音樂中心工程款，衍生每月80萬元高額利息，引起議員關心後續處理方式。文化局長蔡詩萍17日指出，已與文化部長史哲達成3點默契，首先北市府將墊付1.9億元，其次是由於文化部是委辦單位，仍會依程序向文化部追討費用，最後，文化部有望無償撥用北流給北市府。

民進黨台北市議員許淑華今在台北市議會教育委員會詢問，如果議會不同意市府墊付1.9億元，後續有何因應作為？也質疑柯市府歷次調解都未邀請文化部出席，為何要把爛攤子留給文化部？究竟誰要為1.9億元負責任？

文化局長蔡詩萍回應，將請益台北市長蔣萬安，是否要先使用市庫墊付，再爭取議會同意，或者與廠商協調，以延後付款時程，也強調，從未宣稱要文化部為爭議款項負責，而是認為「前朝跟文化部沒達成協議」，新市府要承接處理。

許淑華再追問，既然由蔣市府收拾爛攤子，蔣萬安竟稱要告文化部，且文化局稱如果議會同意由市府墊付1.9億元就不會提告文化部，難道是在挾持議會？

民進黨台北市議員簡舒培則指出，根據文化部回覆北市府公文，委辦北市府代辦北流給的費用，已經包含追加費用，北市府不得再追加任何經費，結果柯市府要求變更設計衍生1.9億元，為何要求文化部負責？

她強調，自己同意市府墊付1.9億元，以免除每月80萬利息，但應有人為此事負起政治責任。

蔡詩萍強調沒有挾持議會，先前與文化部長史哲達成3點「默契」，首先是市府會先墊付1.9億元，其次是為捍衛市民權益且文化部是委辦單位，將透過程序向文化部追討1.9億元，「如果議會同意墊付款，就不一定會有後面程序」，第三，文化部有望無償把北流撥給北市府。

蔡詩萍更坦言，柯市府與文化部溝通過程有瑕疵，原因是2任文化部長李永得、史哲都說文化部未參與歷次調解過程，只收到結果，且他認為柯市府應邀請文化部出席調解。

此外，簡舒培詢問，除了北流、北藝外，目前是否還有其他柯市府留下的工程爭議款項？文化局表示，廠商曾提出681萬元賠償，但已經撤除，會再了解撤除原因。

至於北藝2.3億元爭議款項，蔡詩萍表示，當時調解委員會的決議有法律效力，即使議會不同意支付2.3億元，廠商依然可以強制執行，但與廠商協商後，對方同意將支付期限延長到明年3月。