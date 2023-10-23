台北市政府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，布條、看板只能設置在公設選舉布告欄、辦公處和車輛等，且必須「三點不露」。新黨台北市議員侯漢廷要求，市府必須有鐵腕決心，有勇氣依法辦理。市長蔣萬安強調，不分顏色，依法辦理。

台北市議會去年三讀通過《台北市競選廣告物管理自治條例》，參選人只能於公車、參選人服務處、參選人辦事處掛看板、布條，且只要廣告中含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上（包含3點）即視為競選廣告，俗稱「三點不露」。

侯漢廷指出，法律之前人人平等，當藍綠都違法，市府應該秉公辦理，現況下各個選區各政黨參選人都有違法情形，應面臨拆除、罰鍰等相關懲罰，市府必須有鐵腕決心，有勇氣藍綠都辦，勇於承擔，依法辦理，具體執行，秉公辦理。且市府必須自己開設供參選人張貼的公布欄，但目前市府並無主動開設。

蔣萬安強調，一定依法辦理，不分顏色。建管處長虞積學補充，若看板、布條露了3點，一定會依法辦理。目前《台北市競選廣告物管理自治條例》於議會法規會審議，公設廣告看板已準備好，待設置要點通過後即可上路。