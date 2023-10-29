夏秋交際，容易誘發過敏，中醫建議孩童、長期過敏族群可考慮溫和的「穴道敷貼」方式治療，可以有良好的醫療效果，並取白木耳及百合做基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，滋補養身。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫兒科主任申一中表示，秋天氣候冷又乾燥，體內呼吸系統容易失去潤澤，再加上較低的氣溫，可能提高感冒、過敏性鼻炎，再者，秋天是塵蟎活躍的季節，其屍體與糞便飄浮在空氣中，也都是過敏原。

申一中說明，從中醫的角度來看，氣溫下降即是人體血管收縮、血流速度減慢、腠理緻密，身體處於一種低代謝狀態，中醫的穴位敷貼治療，特別適合用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎患者的發作頻率。

他解釋，位敷貼治療主要利用辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥做成特殊藥餅，進行背部穴位敷貼，可使藥物由皮膚滲入穴位經絡，經由經絡氣血直達五臟六腑，驅除伏藏於體內的寒氣，並且能提升本身陽氣，而達到扶正祛邪抗寒的效果。

申一中表示，穴位貼敷治療方法簡便且溫和，貼於背部穴位後患者便可離開，敷貼於身上2至3小時即可取下，對懼怕針刺、注射和服藥的患者更為適宜，所以孩童若不喜歡打針、吃中藥，對穴位敷貼的治療方式接受很高。

他提醒，穴位貼敷治療不適合孕婦、1歲以下的幼兒，嚴重心肺功能不足、皮膚容易過敏的人、短時間敷貼即會大量起泡者、感冒發燒和咽喉發炎者，也不適合。

申一中提醒，除了穴位敷貼搭配中藥治療，日常飲食中也能多加補充溫補食物，可取白木耳及百合做一個基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，滋補養身，治療多管齊下，度過過敏好發的秋季。