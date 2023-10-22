台北市長蔣萬安先前宣布高端流感疫苗不進入校園，與衛福部前部長陳時中、現任部長薛瑞元隔空駁火。台北市政府副發言人李政軒表示，陳、薛難道不怕被人評價為「高端的推銷員」？讓民眾打到放心的疫苗，本該是中央的責任，但中央不做、北市府就來做，大可不必將市府的美意曲解為政治操作。

前衛福部長陳時中質疑，是不是有任何一個人出來講「我要打高端」，就要改政策？薛瑞元也說，不進校園也是種扣留，呼籲地方政府盡快把疫苗送到學校，讓民眾接種。

李政軒指出，讓民眾打到放心的疫苗，本該是中央政府的責任，但中央不做、北市府就來做，北市府充分保障所有市民知的權利與選擇權利。

他指出，陳時中2021年遭告發「違法圖利高端公司」，陳、薛等人也備受外界質疑是「高端門神」，此時2人再度對高端疫苗表達關心，薛曾諷刺別人是「BNT的推銷員」，若以同一標準，陳、薛難道就不怕被人評價為「高端的推銷員」？不怕有瓜田李下之嫌？這不只會讓民眾對高端疫苗更不放心，恐將持續削弱民眾對中央的信任。

李政軒喊話，如果陳、薛想接種高端疫苗，北市醫療院所一定能滿足，但如果要將市府消除民眾施打疑慮、促進疫苗施打率的美意曲解為操作，則大可不必。