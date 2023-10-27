Youbike微笑單車1.0系統退場後，目前2.0系統的車輛約莫是1.5萬台，不過在台北市內的駐車點，時常發生「無車可借」或「無位可還」的現象。社民黨台北市議員苗博雅27日揭露，位在復興北路的駐車點，竟出現無車可借，但一旁自行車停車區卻綁了數十輛Youbike無法供民眾使用，車輛未調度時間超過2個小時，質疑週轉率與效率不佳。

台北市議會交通部門質詢時，苗博雅揭露，自己日前在復興北路上，發現Youbike駐車點無車可借，但一旁卻有數十輛Youbike綁在一起，卻遲遲未有人將車輛解綁並停至駐車站。而這樣的狀況甚至持續了超過2個小時以上，都未有人處理一旁的車輛，苗博雅也質疑，除了Youbike車輛數可能不足外，很大的問題點在於調度人力與速度都相當不足。

苗博雅強調，大量購入新車並不是解方，如何結合大數據分析，以及加強車輛調度人力，不讓車停在路邊讓民眾「看得到騎不到」才是重點，不然「無車可借」或「無位可還」的景象只會持續重複上演。

對此交通局長謝銘鴻表示，確實近日有較常發現「綁車綁很久沒有解車」的現象，未來會要求微笑單車公司增加調派車輛的人力，讓民眾能夠更快速借到車。謝銘鴻直言，他個人認為「無車可借」或「無位可還」的狀況已經有一些改善，且也不全然是因為調車速度問題導致借不到車，「因為大多數的車都在路上跑了，事實上也沒有車可以調。」