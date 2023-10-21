台北市資訊局所開發的「台北通」APP，雖然目前蔣政府延續柯政府持續推廣，但被台北市議員發現活躍用戶至今僅約41萬，與全市251萬人相差甚遠，其中令議員最難以置信的是，「台北通」APP內的「謠言澄清」專區竟充斥著針對議員質詢的回應新聞稿，痛批北市府將議員視為造謠者；對此北市資訊局坦言不妥，後續將與研考會研議。

民進黨台北市議員洪婉臻指出，「台北通」從2019年推出至今，雖有300多萬人下載，但是卻只有41萬活躍用戶，相當不普及，且「台北通」介面複雜，內容多為市府活動廣告，甚至有民眾為了登錄發票抽獎，竟打了5通1999才完成，相當不便民。

洪婉臻說，還發生有民眾用「台北通」購買動物園門票，結果到了現場匣門口卻不支援「台北通」掃描，最後只能透過人工掃描進入。

民進黨台北市議員顏若芳更發現「台北通」內的「謠言澄清」專區，絕大多數的回應內容竟是針對議員的質詢，認為這樣會引導民眾認為議員質詢內容是錯誤的。

對此，台北市資訊局長趙式隆表示，「台北通」是實名APP，使用人數無法灌水，目前有380萬用戶，比台北市的人口還多，不過由於「台北通」是政府機構的APP，所以無法像通訊軟體一樣每天都會使用，且「台北通」有數百種功能，但民眾不會每樣每天都使用，因此以活躍用戶來評估政府的APP並非最好的指標。

至於「台北通」介面複雜，趙式隆認為可能是民眾有數位落差，但也可能是部分功能要點選的路徑太長，或是需要填寫過多表單，這些都是政府需要盤點檢討的方向。

最後針對「謠言澄清」專區，趙式隆坦言確實不恰當，但由於「謠言澄清」專區的管理方是台北市研考會，後續會與他們討論是否修改。