台北大巨蛋10月上旬通過消防設備檢查，北市建管處預計10月下旬核發使用執照，據了解，北市府上周已核准使用執照，本週內會發照，台北市長蔣萬安預計27日親自開箱大巨蛋。

知情人士向本報透露，北市府上周已核准大巨蛋使用執照，本周內會發照。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說明，大巨蛋如果取得使用執照，便能直接舉辦棒球賽，若場館某些地方欲開商舖，必須取得建管處發的室內裝修許可證，才能動工。

至於大巨蛋拿到使照後能否辦演唱會？陳世浩說，根據建管處規定，遠雄必須檢討大巨蛋舉辦演唱會是否符合「建築技術規則」127條，或者遠雄須找第三方公正單位，驗證大巨蛋防火避難安全性才可舉辦，且如果參加人數超過一定規模，也得遵守「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定。

大巨蛋自2012年開工至今，興建超過11年時間，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時，質疑大巨蛋是前朝「5大弊案」之一，2015年勒令大巨蛋停工，甚至一度想與遠雄解約，後來柯文哲態度放軟，一改過去解約態度，轉而協助遠雄逐步復工。

在柯文哲卸任前，大巨蛋仍因防火避難性能審查爭議未能完工，直到現任市長蔣萬安上任後，親自率領相關局處首長拜會內政部，才讓大巨蛋得以走完竣工前的最後一哩路，形同「柯文哲8年蓋不完的大巨蛋，蔣萬安上任不到1年就能順利開幕。」