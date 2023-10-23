台北大巨蛋預計年底啟用，有網友在臉書社團貼出內部照片，遭外界詬病的「打者之眼」已補上，觀眾席椅子呈現黑白交錯的模樣，遭網友批評，硬把椅子顏色改得跟棒球顏色一樣。大巨蛋籌備處今回應，11月舉辦的暖身賽將邀請棒球隊入場試打，屆時將觀察白色座椅是否會影響球員接球。

有民眾在臉書社團「中華職棒六隊一家親討論區」貼出大巨蛋內部照片，從照片可知，球場草皮、紅土皆已鋪設完畢，座椅則是黑、白色交錯排列，先前遭外界詬病的打者之眼，也已經補上。

雖有網友稱讚大巨蛋真美，但也有人認為椅子顏色像亂碼，質疑白色座椅與棒球顏色相近，會影響球員接球表現。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩回應，黑白交錯的座椅是早期設計，且白色座椅並非大巨蛋獨有，像是英國倫敦的球場也採用白色座椅，但大巨蛋11月會舉辦暖身賽，並邀請棒球隊入場試打，屆時將觀察白色座椅是否會影響球員接球。

至於網友認為螢幕太小，陳世浩表示，大巨蛋設有的螢幕寬度逾30公尺，尺寸之大全台數一數二，但因為大巨蛋是可容納4萬人的多功能場館，看起來才會比較小，待大巨蛋取得使用執照、實際營運後，遠雄如認為螢幕過小，會檢討加寬。