民眾黨立委張其祿競選總部今成立，各學界教授、民間團體到場力挺，民眾黨主席柯文哲也站台力挺，柯文哲表示，張是公共行政學界重量級學者，立法院113席立委中，獲獎總加次數最多的立委，真正問政第一名的立委，而政治是眾人之事，不應被權貴和利益和裙帶關係綁架或世襲。

柯文哲表示，張其祿是專業和問政兼具的立委，在立法院內政、財政和教文委員會的傑出表現已是有目共睹，更是居住正義民團最推薦的立委，更是這次高教人員學術加給加薪15％的最大推手，這是科研人員學術加給史上最大幅度的加薪。

張其祿表示，他2020年以民眾黨素人海選第一名的身分進入國會，感謝民眾黨給他機會，讓對的人來參與政治、改變政治，民眾黨團過去4年在國會已經三讀通過250多項法案，包含廉政透明、居住正義、財政紀律、弱勢扶助、教育改革、軍公教權益保障等。

張其祿說，他未來政見目標包含：強化廉政透明、實踐居住正義、落實財政紀律、提升軍公教福利，在地方發展方面則有再造南環水案軸線、加速危老重建、增加停車空間、落實扶老攜幼建設及福利、強化青創培力、 營造友善動物環境。