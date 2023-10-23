首屆「TTXC台灣文化科技大會」歷經16天展期，投入近1800位來自全世界的演出者、策展團隊及文化科技業界領袖的參與，精彩活動展演在高雄圓滿落幕。由文化部、高雄市政府及數位發展部共同打造全新國家級文化科技會展品牌的「TTXC台灣文化科技大會」，開幕後高雄流行音樂中心珊瑚礁群的「未來訊號站」更榮獲2023美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）肯定，在概念設計（Conceptual Design）類別中的展覽與活動（Exhibition & Events）獲得金獎榮耀，史無前例在開展即獲獎，替本屆大會劃上完美句點。

「TTXC台灣文化科技大會」歷經16天展期，投入近1800位來自全世界的文化科技工作者參與，精彩活動展演在高雄圓滿落幕。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，TTXC台灣文化科技大會首屆舉辦一開展即獲得國際金獎肯定，這是台灣第一次有這樣的得獎經驗。展期間更曾因社群平台過多的分享關注，造成系統誤判為重覆訊息而大量被刪除貼文，經主辦單位數位發展部出面了解溝通才恢復，無論是展演內容或是民眾回饋，實屬「叫好又叫座」國家級文化新品牌。史哲表示，台灣文化科技大會提供民眾全新的文化體驗，期待持續積累的文化科技實力，驅動台灣文化內容向國際前行，未來逐步成為台灣的SXSW。

高雄流行音樂中心珊瑚礁群的「未來訊號站」更榮獲2023美國謬思設計大獎肯定（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁認為，TTXC台灣文化科技大會以電影、音樂、派對等形式呈現，用觀眾易懂的語言展現科技與文化的結合，是TTXC想傳達的價值。獲得金獎肯定更顯見做為迎接數位匯流的科技浪頭，高雄港灣在硬體軟體皆已整備完成，陳其邁表示，感謝中央政府給予高雄機會，也感謝各文化科技領域的參與者與參展民眾，首屆TTXC的舉辦，為高雄帶來許多觀光契機與城市能見度，更創造、發掘群眾與高雄共同的美好記憶，在大家努力之下，高雄將持續往成為一座更美好創新的城市邁進。

「城市解壓縮」集結台、日、韓潮流元素、美食及音樂，打造城市限定版沈浸式派對氛圍（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局長王文翠說，首屆TTXC台灣文化科技大會落腳高雄，以「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向，展出台灣文化內容在科技中的實踐。感謝來自全球各領域近1800位文化科技工作者，豐富了這次會展內容。其中，科技類策展團隊工作人員超過1100位；音樂類超過300位藝人參與演出。

國際論壇14場次集結國際重量級講者更星光熠熠（圖片來源：高雄市文化局提供）

而影視類來自台灣、日本、韓國、越南、馬來西亞等國的影人有288位參與；國際論壇共有42位專業文化科技領域擔任講者，除了台灣，涵蓋日本、韓國、美國、加拿大、奧地利、義大利等國，遍布全球三大洋四大洲，匯聚國際文化科技能量在高雄實地交流分享。王文翠表示，除了得獎，為期16天豐富的展演，有將近200萬人次的參與，是給這些優秀的文化科技工作者最好的肯定。

文化局指出，TTXC台灣文化科技大會因為民眾熱情參與而共同打造許多城市共同記憶。因為亞洲最大沉浸式影展「XR無限幻境」，吸引許多國際旅客特地前來觀賞。「未來訊號站」展區「AI主播雅婷」流暢對答與逼真模樣，讓民眾驚呼連連，與雅婷聊天欲罷不能。

「霹靂AI時代-俠聲繪影」以科技重現黃文擇的聲音，讓眾多銀髮長輩前來尋找過去的回憶。國際論壇14場次集結國際重量級講者更星光熠熠，日本知名特攝導演田口清隆場次特地安排超人力霸王布雷薩擔任神秘嘉賓，現場民眾與導演都為之瘋狂。在各城市場域辦理的「城市解壓縮」活動集結台、日、韓潮流元素、美食及音樂，打造城市限定版沈浸式派對氛圍，中都磚窯廠活動結束，甚至有韓國朋友特地前往服務台告知工作人員，她非常喜歡這次的文化體驗派對。

首屆台灣文化科技大會感謝市民朋友與世界各地國際友人的熱烈參與，不只是讓國人更認識台灣文化科技內容，也讓世界透過文化科技展演更認識台灣。