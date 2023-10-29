縣長鍾東錦到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦與現場攤商互動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

南庄山水節10月28、29日在南庄旅客服務中心廣場展開，除展售甜柿、豬肉等優質農特產品，29日也在南庄鄉公有河堤停車場，推出全國知名的慢城南庄山水馬拉松，吸引將近3千人到場參與，縣長鍾東錦等人到場同樂，場面相當熱絡。

南庄鄉農會為促銷農特產品、發展觀光，1999年起在縣府補助下，每年舉辦山水節活動，迄今已達24年，也從最早的展售活動，擴大規模增加路跑項目，形成全國知名的路跑活動，更成為該鄉年度盛會。參加路跑的民眾沿途並可欣賞美麗的景色，完賽後更可以在當地品嚐客家美食或是漫步老街、悠遊山水。

約近3千名選手參加馬拉松比賽，29日清晨活動場地下起陣雨，參賽選手不畏風雨，仍精神抖擻地出發，最後半馬組男女冠軍分別由來自苗栗泰安鄉及公館鄉選手獲得，縣長鍾東錦分別頒發獎勵，並希望大家能在南庄度過美好的周末假期、常來南庄玩。

鍾東錦表示，自己出身南庄，雖然後來出外打拼，仍對家鄉充滿感情，他推薦南庄的好山、好水、美食及多元族群文化，歡迎大家常來這裡作客。他說，南庄有飯店、民宿及露營區，選擇多樣、價格合理，日前他對縣內露營區的管理有明確指示，縣府也積極輔導業者申請合法化，呼籲業者要遵守，避免未來無法營運。另外，他也希望鄉公所和縣府合作，一同取經費維護各個景點，提升整體旅遊品質。

南庄山水節開幕式29日在南庄遊客中心廣場舉辦，苗栗縣長鍾東錦、農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德、南庄鄉長羅春蓮、苗栗市長邱鎮軍、縣議員楊文昌、蕭詠萱、陳永賢、南庄鄉民代表會主席黃順源、南庄鄉農會理事長林文福、總幹事陳乾安、常務監事劉月梅、苗栗縣農會理事長吳峻毅、總幹事鍾金光、縣府農業處長陳樹義等人都到場。