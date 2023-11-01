苗栗縣政府1日辦理青年職人創新孵育計畫工作坊成果展發表會，將展開為期5天的成果展覽，副縣長鄧桂菊為成果展揭開序幕，期望透過青年職人創新孵育工作坊，培育及協助青年朋友職涯探索和生涯發展規畫，邀請各地民眾踴躍一同參觀感受各領域青年職人的創意和巧思。

青年職人創新孵育工作坊，計畫自7月起啟動，推出4大主題工坊，共開設36個班次，由21位不同專業領域職人老師帶領學員實作及技術交流，總共培訓544名學員。

透過工作坊，期盼能促進學員未來創造出具市場品牌潛力商品，或是跨領域整合開發出具創意的生活產品與服務，更重要的是傳承了地方職人的技藝與產業文化。

成果展發布記者會上展現本次4大工作坊的豐厚成果，涵蓋客庄染印服飾、新時代玩創實作及工藝創作等，包含陶藝、木工、編織、藺草、藍染、皮革等豐富作品展示，充分體現苗栗職人手作風格和山城特色文化。

此外，工作坊除實作外，於手作時鐘課程和藺草編織課程中，講師更帶領學員走讀在地社區，在課堂上除學習到製作技巧，同時也能深度認識、體驗在地社區文化，真實感受苗栗的特色與活力。

今天由副縣長鄧桂菊、縣府勞工及青年發展處長王浩中、縣議員余文忠、曾玟學、徐筱菁、許櫻萍、周玉滿及苗栗市公所機要秘書詹運喜等人共同為成果展揭開序幕，透過以澆花種樹的儀式象徵縣府積極培育青年多元學習的政策，並邀請榮獲第33屆金曲獎最佳客語獎的苗栗子弟龔德彈奏吉他親唱客語歌曲做暖場表演。

副縣長鄧桂菊表示，職人老師有提攜年輕人多元教育的接觸，找到他們未來有可能傳承的技藝，「創意」是現代年輕人最重要的資產，透過面對面與師傅互動學習，結合青年朋友的創新與巧思，進而在交流過程中激盪新的想法，期望苗栗青年的手作藝品能躍升為NO.1，讓大家看見苗栗縣青年蓬勃的創新能量。

苗栗是一個擁有豐厚文化底蘊的地方，有許多大師級的人物值得我們敬佩與學習，未來縣府將以「老幹新枝、薪火相傳」核心概念，開設更多傳統工藝技藝課程，除讓青年朋友學習老師傅對於傳統技藝的堅持，也同時讓年輕人把創意與創新帶給長者，相互交流傳承，讓更多青年朋友投身在地文化特色發展的延續。