賴聲川6日率新喜劇《隱藏的寶藏》主演范瑞君、周姮吟、朱德剛、李劭婕、宋少卿、張靜之、李辰翔一起出席記者會。（表演工作坊提供）

范瑞君（右）、張靜之6日出席賴聲川新喜劇《隱藏的寶藏》發布記者會。（林淑娟攝）

范瑞君6日出席表演工作坊新喜劇《隱藏的寶藏》記者會。（林淑娟攝）

張靜之出席表演工作坊新喜劇《隱藏的寶藏》記者會。（林淑娟攝）

由賴聲川執導的表演工作坊新喜劇《隱藏的寶藏》12月將登場，該劇以導演在側台的視角，同時展現前台演出與後台發生衝突的「戲外戲」，帶領觀眾一睹劇場不為人知的秘密。甫獲金鐘迷你劇集女配角獎的范瑞君劇中演出一名教授，她6日受訪坦言，其實得獎後只有盡情開心兩天，之後就有「恍如隔世」的感覺，覺得「已經過去了」，直到有一天公司要她簽獎金收據，她才又有「耶！我得金鐘獎」的感覺，簽完名覺得很開心。

范瑞君表示，演員老公戴立吾一如之前她入圍時只有「讚啦」2字，她得獎後，人在國外的他也只傳「恭喜」加1個符號，隔天回國就好像完全沒這回事。反而是兩個女兒反應比較大，還形容她的得獎感言很「爆笑」，「她們說我怎麼會說『祈求世界和平』，太跳tone了」。她跟女兒解釋她是真的很在乎、很想講，覺得是女兒還不曉得世界和平很重要。

她說自己很天真，覺得如果有可以上台的運氣，那一定是好運，「當人有那樣的氣、可以傳達正面能量，應該就可以感動更多的人，世界和平可能更容易實現」。她金鐘戰袍展現深藏不露好身材，令人眼睛一亮，她也透露禮服其實是女兒挑的，她原本擔心太露，沒想到她們都說「看起來不會」。

范瑞君坦言，為了演舞台劇確實推掉很多工作機會，但因為舞台劇都很早就定下來，凡事有先來後到，這次她就為了《隱藏的寶藏》推掉兩部8點檔，以前也曾為舞台劇放棄「花系列」以及其他很好的戲劇角色。至於金鐘加持後酬勞是否漲價？她秒回：「怎麼可能！」她說：「舞台劇是我的家！」10年前她重回劇場，在那之前已有10年沒演舞台劇，後來就一路演到現在，3年前她又有點思念影像表演，所以有機會就去客串《俗女養成記》，開始接演電視劇，也才有這次可以入圍金鐘的機會。

導演賴聲川再次突破劇場可能性，在新作《隱藏的寶藏》中，將舞台「轉了90度」，讓觀眾從全程側面視角，觀看演員台前演出與後台各種狀況的「戲外戲」。他說導戲40年，在後台看到許多有趣的事，狀況太多了，包括大幕卡住、演員臨時出狀況不能演出、觀眾席燈光關不了、停電等，甚至還有開發商帶著一群人到側台看戲，宋少卿這回飾演的就是開發商的角色。他自己很喜歡喜劇，也覺得看喜劇不是哈哈大笑就算了，「我的喜劇是盡量用來做一些嚴肅話題，笑中帶淚、還有哲思，因為喜劇影響觀眾更深，能吸收的東西更多」。

12年後再與賴聲川合作的張靜之，這次1人演出5角色，不斷換裝、切換於各角色，自嘲是「體力活」，看起來很喘、大爆汗都是來真的。她被問到好友陳子玄日前宣布再婚喜事，笑說自己也真的憋很久了，去年底就知道兩人開始交往，也覺得對方是很好男生，是對的人，透露自己本來就認識對方，覺得他工作認真、對人很好、人品也很好，「的確符合子玄所有的條件，沒有不良嗜好，也很照顧子玄、對她很好，跟我們也都聊得來、處得很好」。