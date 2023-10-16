范瑞君是資深劇場演員，經常擔任舞台劇救火隊。（林淑娟攝）

實力派演員范瑞君以東森《額外旅程》入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，同時是資深劇場演員的她16日受訪，被問及入圍同一獎項的賴佩霞因參選而辭演舞台劇《蘑菇》，導致劇團直接宣布停演一事，過去經常扮演救火隊的她坦言，聽到消息當下真的很心疼熟識的導演及劇團可能的損失，第一時間曾默默拿起手機想詢問自己可以幫上什麼忙，後來發現她自己12月有新舞台劇要排演，只好作罷。

范瑞君表示，身為劇場人，真的會超級心疼舞台劇場地的事情，因為現在要申請到場地真的很困難，知道取消演出是多可惜的事，「我當然知道會取消可能是角色有不可取代性，我很想說有機會我可以幫忙，但我看了我的行程，那段時間有表演工作坊的《隱藏的寶藏》要排練，還要配合賴聲川老師回台灣的時間。」

她今年1月曾在早上8點收到劇團救火請託訊息，救援當天下午2點將演出、且是長達8小時的舞台劇《如夢之夢》，光她個人要參與的部分就有2小時，成功的救援讓她事後被封為「救火傳奇」。范瑞君表示，有些演員因為身體狀況缺席演出，那其實都是無奈狀況下的決定，她身為劇場人會覺得很捨不得，也希望自己上次的救火是「唯一的傳奇」，因為那絕對是劇場和演員的噩夢，「這是噩夢成真！沒有人希望發生。也希望我是唯一的傳奇，大家都不要再發生這樣的事！」

她自己也曾在大陸演舞台劇時，因中耳炎發作失去平衡感，每天4小時就要吃中、西藥交錯服用，但積水還是消不掉：「那時候聽不太到，整個世界好像轟隆隆的真實感不足，覺得整個人失衡，最後回台灣我去看醫生，耳膜戳破、水流出來，過兩天就消炎了！」