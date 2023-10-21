25歲女星楊富江（江江）是台越混血，1998年出生於越南胡志明市，今年她以《客家尋味劇場-暗夜微光》入圍戲劇女配角獎，被問到入圍心情，她直言更緊張一些，因為入圍的獎項更大了。傳聞她拍攝前遇到過年，導演讓她回越南過節很開心，沒想到一回到劇組每天都拍哭戲，她笑說印象最深的是在醫院那場戲。

楊富江說記得那場戲是過年後拍的第一場戲，無奈笑說是逼不得已，問到編劇為何會選擇用豆漿店串起整部戲，她表示因為客家台希望他們能推廣美食，田野調查後發現很多客家人北上開連鎖豆漿店，便決定用這個背景當這部戲的背景。而楊富江今天小露性感，以一襲開中門李福登上星光大道，露出東西半球，雙峰相當吸睛。

接力昨(20日)晚間的金鐘獎節目類頒獎典禮，今在台北國父紀念館進行第二部分戲劇類頒獎典禮，主持人則請到「粉紅豬」鍾欣凌單槍匹馬上陣，星光大道請來童星出身的楊小黎配上「準視帝」蔡昌憲主持。表演節目邀來金曲歌后彭佳慧獻唱5首經典戲劇原創歌曲，接著請范宸菲和躍演劇團帶來音樂劇「向導演致敬」。

文化部表示，今年金鐘獎初審時共計有149家業者、劇劇類1155件、節目類927件報名參賽，最後有劇類129件、節目類103件入圍作品，特別貢獻獎頒給已故金鐘迷你視帝丁強，而在入圍作品中《模仿犯》為戲劇節目類大贏家，入圍17項，迷你劇集《人選之人-造浪者》也獲得14項提名，其中宣布加入總統大選的賴佩霞入圍了迷你劇集（電視電影）女配角獎，是否能得獎格外受到矚目。