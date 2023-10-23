陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu第6度以《綜藝大熱門》入圍，今年終於獲獎。（三立提供）

陳亞蘭（左）、劉品言完美控管典禮時間。（三立提供）

鍾欣凌主持廣受好評。（三立提供）

節目類星光大道主持人巴鈺、黃豪平。（三立提供）

節目類星光大道主持人楊小黎、蔡昌憲。（三立提供）

「第58屆金鐘獎」節目類及戲劇類典禮於上周圓滿落幕，今（23日）公布收視率，節目類典禮收視最高點落在《綜藝大熱門》吳宗憲、LULU(黃路梓茵)、陳漢典獲得「綜藝節目主持人獎」，陳漢典感人致詞時，收視為4.32（F30-44），戲劇類高點則是蔡淑臻獲得「戲劇節目女主角獎」收視為4.63（F30-49），這兩段同時也是金鐘獎YouTube網路直播的高點。

本屆典禮由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1460萬人次。收視率方面，20日舉辦的節目類典禮三立電視無線平均收視為1.68（有線平均收視2.31）、而公視節目類平均收視則是0.75，總觀看人數為225萬；另21日戲劇類典禮無線收視收視2.52(有線平均收視3.47)，公視的戲劇類轉播收視則有1.08，觀看人口近280萬。

另，今年典禮和星光新媒網路直播總觀看量約955萬次，金鐘獎官方YouTube單一頻道，截至發稿為止，節目類典禮與戲劇類典禮觀看次數分別為49萬次及59萬次，霸佔YouTube發燒榜前兩名，節目類頒獎典禮，同時近4萬人在線，而戲劇類頒獎典禮直播同時在線63000人。

在主持人方面，首次主持金鐘典禮的陳亞蘭、劉品言、鍾欣凌3位主持人都獲得不同好的評價，特別是陳亞蘭及劉品言主持的節目類典禮，竟然比預估時間提早結束，打被過往紀錄的程度，讓觀眾驚呼覺得不可思議。而入圍者方面也是驚喜多多，特別是難得同台的「福祿壽喜」胡瓜、陶晶瑩、吳宗憲、曾國城四人同框，也增加許多可看性。

鍾欣凌獨自主持也讓觀眾大大稱讚，幽默的主持方式與橋段直接在典禮後被網路眾多迷因帳號大量轉載，紛紛被她逗樂了。之前有的觀眾還擔心她只有主持兒少節目但卻沒有大型典禮主持經驗，但整場典禮看完覺得是多慮，除了主持超順，有梗又不拖不尬，就是恰如其分。

節目類與戲劇類星光大道主持人分別為黃豪平與巴鈺、蔡昌憲與楊小黎都發揮了主持功力，讓星光進行更流暢，網友也給予零負評認證。巴鈺首次主持金鐘，這次雙現場最擔心的就是會認不出或叫不出入圍者的名字，但結果出來都非常順暢，網路的評價也蠻好，黃豪平跟巴鈺說：「就像坐雲霄飛車，上了車之後就咻一下的，也不能回頭就下來了，所以一切都感覺來得非常緊湊，」主持完當天還很興奮，覺得自己的心還跟不上身體，整個人還沒有辦法停下來，巴鈺最要感謝就是搭檔黃豪平，因為他給了很多的經驗跟靈感，結束後一定要請他吃飯。

楊小黎則形容這天是打了一場仗，不僅全身酸痛，也因為去年表現不錯，所以一直在想要怎麼樣超越自己，這一次楊小黎除了把入圍片全部看完，細節都記下來，「我幾乎把所有的資訊背起來了。」特別是感謝蔡昌憲，兩人默契非常好，她從來沒看過蔡昌憲說話速度這麼快，而這次她為星光減脂瘦身，當晚她穿了15公分的高跟鞋一整晚，隔天感覺就像是被打了一頓。而蔡昌憲在星光區活潑又恰如其份的表現則更是一甩11年前主持的陰霾，受到媒體的讚賞，紛紛給予大量的好評。