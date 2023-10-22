民眾黨總統參選人柯文哲今天下午赴桃園龍潭參加客家台灣選哲之友會成立活動，他也提出民眾黨多項客家主張，柯文哲說，現在的政府在客家文化上有花錢，只是沒有用腦袋，他認為一定要以公私協力的方式，讓客家文化可以發展的更長遠。

柯文哲說，台灣是全世界客家文化集中的地方，客家人一向珍惜語言文化，客家文化最大特色也有義民節，義民精神非常深入人心，這些都是台灣多元文化重要的核心，而台灣也是全世界不同客家文化保存最完整的地方，民眾黨的客家主張，包括落實《客家基本法》，而文化要生活化，語言也要時代化，如果年輕人在網路上使用客家語言，這就是語言的時代化。

他也說，政府在全台灣規畫70個客家文化園區，如果70個客家庄，1庄1節慶，在當台北市長時，發現辦活動好幾年才辦1次不容易成功，如果每年固定辦容易成功，而客家人有自己的節慶，最成功就是義民節，每個地方都該有自己的節慶，要保存下來每年都辦，越辦越盛大。

柯文哲也說，要讓每一個客家庄都有自己的特色，應該做到客家傳產的文創化，因為講文化沒有用，要讓大家賺到錢才會讓文化傳承下去，所以要讓整個客家產業聚落發展來提升競爭力。另外，客家文化可以數位保存，好處就是可以傳到全世界讓大家都看得到，越多人看見客家，就越容易在這世界上生存，所以數位化是文化保存很重要方法。

柯文哲也提到，每年將選1個地方舉辦國家級的客家藝術節，另外也要辦國際的客家學術研討會，打造台灣成為全世界的客家中心。