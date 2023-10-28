藍白合進入政黨協商模式，國民黨總統參選人侯友宜27日罕見撂重話，直言「我是政黨協商最重要角色，要不要娶嫁不是媒人說的算，是我說的算。」柯文哲則反嗆「個人綁架全體利益」，雙方劍拔弩張，對此侯28日與朱立倫三度聯合受訪，侯說，既然要合作，大家都要拿出最大的誠意。朱則緩戰強調，可以理解柯文哲有面對黨內的壓力，同樣國民黨也有黨內的壓力，「最重要的是兩情相悅，這不是很重要嗎？」

國民黨總統參選人侯友宜（前）28日出席「2023北臺灣媽祖文化節」遶境祈福活動，參拜祈求國泰民安。（趙雙傑攝）

侯友宜27日罕見撂重話，並揭露政黨協商因民眾黨又延期，喊話柯「不要再拖了」。柯文哲則回嘴，侯用個人的利益去綁架全體利益。接著雙方競辦又互相指責，「不明究理的人亂放話」、「以一己之心度他人之腹」等。

國民黨總統參選人侯友宜（前中）和國民黨主席朱立倫（前左）28日出席「2023北臺灣媽祖文化節」遶境祈福活動，上香祈求國泰民安。（趙雙傑攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中左）和國民黨主席朱立倫（中右）28日出席「2023北臺灣媽祖文化節」遶境祈福活動，完成接神儀式。（趙雙傑攝）

侯友宜、朱立倫今上午出席2023北臺灣媽祖文化節-媽祖巡安會香祈福，兩人會後受訪時，皆被問及藍白合。媒體問柯文哲說協商期限是11月20日，國民黨這邊有壓期限嗎？侯友宜說，協商是開放友善，希望愈快愈好。期盼大家拿出誠意，面對藍白合，儘快展開，儘快有結果。

而對於昨天有動氣，甚至說出「要不要娶嫁是我說的算」，是否不滿柯文哲不斷拖延的態度，侯友宜今日情緒趨於平緩，強調他的態度一向對人友善，非常誠懇，「更重要的是我非常重承諾」，從一開始到現在都採取這個態度。期盼柯主席跟國民黨並肩作戰。

針對柯文哲提出，政黨合作可在選前簽合作意向書，例如區域立委互相支援，不分區政黨票各自努力但不互相攻擊等，侯則說，相信政黨談合作，合作中都會拿出最大誠意，如何與全國民眾交代，一定有配套措施。

另外傳侯友宜競辦執行長金溥聰想介入協商，與黨中央不和睦，對此朱立倫笑稱，金執行長很辛苦，頭髮都白了，拜託大家不要再亂傳消息來氣他。

朱接著說，有關藍白合，再次強調莫忘初衷，侯友宜跟朱立倫或者國民黨不是為了個人，也不是為了個別政黨，而是為了台灣，為了兩岸和平，為了民主能夠重新出發。

朱說，為什麼說重新出發？民進黨一黨獨大之後走向民主獨裁，台灣需要包容和合作，而如果這次藍白合作可以成功，可以創下首次跨黨派合作。大家也許會說國親合作，但不要忘了20年前的親民黨是系出同源，與現在狀況不同，畢竟民眾黨是不同政黨，所以侯友宜跟他本身都是秉持一個最大的誠心、最多的耐心，而且一定要有同理心。

近日藍白劍拔弩張，朱立倫跳出緩戰強調，可理解柯文哲有黨內壓力，同樣國民黨也有黨內壓力，所以會用共同的決心，促成最後的合作，把台灣的民主變成一個又多元又包容，而不會像民進黨一黨通吃、一黨獨大，變成贏者全拿的民主獨裁，「這才是我們要走回的一條路。」

朱最後說，「不要忘了，最重要的是兩情相悅」，他作為一位媒人，相信侯、柯一定是兩情相悅，婚前症候群少一點，盡量把爭議，把相關的不同的意見化解，作為國民黨家族的一份子，我也會以家族共同目標，達到政黨輪替、國民黨為台灣來打拼當作最大目標。