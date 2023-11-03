賴清德與蔡銘軒的埔里聯合競選服務處成立大會上，百歲人瑞致贈好彩頭祝福。（楊靜茹攝）

綠營籍總統參選人、副總統賴清德在2024總統大選打「抗中保台」牌，輔選列車3日晚間直搗藍營立委馬文君的故鄉埔里鎮成立聯合競選服務處，幫黨籍立委參選人蔡銘軒輔選。他痛斥馬文君涉嫌洩漏情資遭踢爆，竟還擋潛艦預算，因為有趙少康的戰鬥藍當靠山。

賴清德晚間6時許抵達埔里鎮仁愛公園造勢會場，他與蔡銘軒大進場上台，接受百歲人瑞致贈好彩頭。他致詞時酸馬文君，指馬文君是藥學科，應該跟他一樣以自身專業背景進入社會福利及衛生環境委員會，馬文君卻跑去國防外交委員會，而且馬文君在國防委員會做的事情讓人很失望。

賴清德指出，18年前陳水扁當總統，國民黨擋買潛艦、武器預算，18年後現在、蔡英文執政，自己造潛艦，他相當開心，這是相當不容易的事，沒想到馬文君在建造潛艦期間進行種種背叛，還涉嫌把情資洩漏給第3國，這讓人很遺憾，馬文君被踢爆後，還凍結潛艦第2階段預算，甚至提100多案，因為背後有吳斯懷及趙少康的戰鬥藍當靠山。

民進黨總統參選人、副總統賴清德與黨籍立委參選人蔡銘軒3日在埔里鎮舉行聯合競選服務處成立大會。（楊靜茹攝）

賴清德痛斥馬文君涉嫌洩漏情資遭踢爆，竟還擋潛艦預算，因為有趙少康的戰鬥藍當靠山。（楊靜茹攝）

賴清德強調，維持和平是他擔任總統的使命，他的方式不是委屈求全，也不是妥協，更不是投降，大陸要台灣接受一個中國原則，要台灣走向一國兩制方式，這些絕對不能接受；他堅持台灣主權，守護台灣的安全，抬高力量和民主陣營站在一起，發揮力量避免戰爭的發生，來達到和平。