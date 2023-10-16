范瑞君講到入圍金鐘獎的角色忍不住落淚。（林淑娟攝）

范瑞君開心聊起入圍心情。（林淑娟攝）

范瑞君聊金鐘入圍心情。（林淑娟攝）

范瑞君以東森《額外旅程》入圍第58屆金鐘迷你劇集（電視電影）女配角獎，將與丁寧、賴佩霞、陳妤、蔡亘晏共同角逐金鐘，她上次拿金鐘獎是1997年的《少年死亡告白》，被問這次是否有信心？范瑞君霸氣地說：「我覺得在現在這個年資，我沒有資格客氣，年輕時是得失心，但現在一個角色能夠走到金鐘獎，是團隊的貢獻，我沒有資格代表個人客氣，所有個人成績也都是團隊努力出來，我上台就是代表團隊榮耀，所以我真的沒有資格客氣。」

范瑞君在《額外旅程》飾演一位外表看似堅強、內心卻無助的妻子，她的先生需要器官捐贈才能活下去，但小薰飾演的另一位等待器捐家屬，已經等到了好的心臟，居然還在她面前抱怨老公不懂休息！她說拍攝的第一場戲就是這場重頭戲，她必須立刻翻臉怒罵小薰。一講到這角色，感情豐沛的她忍不住瞬間紅了眼眶、淚流不止。她說，每次演出，其實對她來說都是真正走了一遍這個角色的心理狀態，真正活了一次他們的人生，所以對她來說，每一齣戲、每一個劇本，並不是「他人」的故事，很容易同感，回想起來都會帶回情緒。

身為演員、又是媽媽，范瑞君笑說演戲會有職業傷害，有時演到很尖銳的角色，回家照鏡子就會發現自己眉間紋變身，容貌變醜了！好在戲結束之後，眉間紋就會神奇消失，變回原來的樣子。

范瑞君透露，有時候在家裡忽然想到某個角色，會忍不住戲精上身、情緒飽滿走一遍台詞，女兒與老公早就見怪不怪、臨危不亂，在旁邊觀察一陣子之後，確定范瑞君講的那串話跟家裡人都無關、更不是在數落他們，老公會說：「又在演囉！」女兒也會鬆一口氣說，「媽媽又在演欸！」

面對今年競爭的勁敵，范瑞君說，每齣戲只有一位男主角、一位女主角，其他都是配角，要入圍女配角獎真的是難上加難！每位都是好演員，但如果一定要在她之外挑一位看好的得獎者，她希望是《阿波羅男孩》的陳妤！因為陳妤在《阿》劇中就飾演她的女兒，范瑞君笑說：「是一種肥水不落外人田的媽媽心態！」當聽到陳妤也說希望她得獎，她笑說：「陳妤真的是好演員！她很入戲像是我女兒，才會希望媽媽能得獎！」

得獎感言是否已準備好？她笑說有：「年輕的時候總是會想很認真的講理念，但到這個年紀只剩感恩，我就很緊張會不會漏掉甚麼該感恩的人。」范瑞君表示，自己要是真的拿獎，會認真地開心到星期天晚上，就算沒有得獎，也要認真地難過沮喪，就是1天半的時間就往前走。

范瑞君前陣子去大陸巡迴演出《寶島一村》1個半月，根本忘了有沒有報名金鐘獎，入圍揭曉當天，正跟閨蜜同學鍾欣凌喝下午茶，鍾欣凌問起《額外旅程》有沒有報名、覺得范瑞君的演出太精彩，她還仔細想了一下回說「應該沒有」，隨即手機響起了一串訊息，剛好金鐘獎公布入圍名單，一堆朋友來祝賀，她才想起真的有報名，更加驚喜！演員老公戴立吾當天傳了「水啦」還加上讚的表情符號給她，其後就忘了這件事情，所以當范瑞君說本周六有事，老公還反問「什麼事」，完全當天是戲劇類金鐘獎頒獎典禮。

演了將近30年的戲，范瑞君說，她從表演獲益良多，這些年她開始「回饋」，抽空在台藝大教書，「到了現在這個年紀，覺得要花一點時間在教學上，不管多或少都要分享，因為我曾經遇到很多很厲害的前輩和老師，他們都這麼不吝嗇地教導我，不管我成不成才，所以我覺得年紀到了，應該要做一些分享，不管好或不好都要分享。」

此外，她九月還出版傳授表演技巧的新書《表演的魔法》，將從今天開始展開Hahow線上表演課程《范瑞君的十堂表演魔法課》的募資前問卷，她希望更多無緣進入專業系統學習表演、但對表演有興趣的朋友，可以透過這本書，以及Hahow的線上課程接觸表演技巧。

范瑞君說，她真心覺得在校內學的「表演」救了她，不然，她不會活得如此悠遊自在，所以她更希望與大眾分享表演的魔法，她說，「表演可以從心到外在，讓人改頭換面，這是一件擁有魔法又有趣的技能，我們每個人都需要學習表演。」

她日前提到自己有寫遺書習慣，受訪時也透露遺書內容：「我覺得寫的還OK，因為我的主旨就是簡單明瞭，主要交代保險在哪個公司，有哪些財產，我有跟老公小孩說，我的遺囑在那邊，其實滿希望他們可以偷看一下，第一封寫得很文情並茂，主要還是期待小孩能正面樂觀善良。」至於遺產留給誰？范瑞君笑說：「沒有寫說留給誰，但就照法律條文上怎麼分配就怎麼分配，我有交代靈堂不要很肅穆，希望來告別的人都開開心心的。」