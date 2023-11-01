國民黨提名苗栗縣山線立委參選人邱鎮軍，1日針對醫療方面提出政見，他希望未來爭取在地醫院升級、延攬教學醫院級醫師進駐、推動智慧遠距醫療等政策，讓苗栗醫療品質全面提升。

「苗栗要有大醫院！」邱鎮軍說，這是大家希望的，同時也是他努力的方向，如果空有口號，那就是停在過去。但若是說這些年都沒進步，那就是抹煞很多人的付出，也不公平。

他表示，縣長鍾東錦今年3月就為苗栗縣延攬了48位分別為神經內、外科、心臟內科、婦產科等23個專科的名醫，進駐苗栗7大醫院，讓鄉親未來可以就近院所就醫，不必舟車勞頓。

邱鎮軍說，他認為就現況，要蓋間大醫院需要滿足的的條件繁多，但不能總是等待，所以未來不止要協助縣府推動延攬醫師駐診苗栗，更要教學醫院級的主治醫師駐診，而且還要加速現有在地醫院升級、擴建，達到階段性目標。

他指出，像是現在衛福部苗栗醫院因為要擴建放射腫瘤中心及急重症醫療大樓，造成停車空間不足，行文市公所尋求協助，市公所即全力推動，協助取得醫院周邊公所所屬的土地使用權利，讓部苗的擴建規劃足矣完善。

先前鍾縣長也主動邀請他以及部苗的院長，共同商討放射腫瘤中心及急重症醫療大樓擴建規畫事宜，他也當即表示，若是部苗的擴建計畫有需要周邊私人土地話，他也願意主動出面幫忙協調，讓整個擴建規畫能更趨於完善，為苗栗鄉親早日改善醫療品質。

邱鎮軍說，未來進入國會的首要任務之1，就是為苗栗加速推動5G網通技術導入智慧遠距醫療，並擴大服務科系及鄉鎮。要完成這個目標需要整合多方的資源，從中央到地方，需要透過衛福部、健保署、苗栗縣衛生局、協力醫院、衛生所、還有負責架設5G的網路公司等，都需要不斷多方溝通、協調，他未來會攜手鍾東錦縣長跟縣府團隊，持續為苗栗醫療努力。