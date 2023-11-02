苗栗縣政府在銅鑼鄉規劃設置代處理堆肥場，引發當地居民強烈反對，農業部澄清，從未核定同意設置該堆肥場，僅協助先期評估規劃經費，並多次提醒縣府，務必就所選場址與地方妥善溝通並取得共識，始有利於後續推動。

農業部表示，本案最早為2021年時，由苗栗縣政府規劃於後龍鎮設置畜牧循環資源利用中心，縣府當時就本案進行先期評估作業，並向農業部爭取180萬元經費補助，惟於2021年12月至2022年8月間辦理2次公開說明會時，均遭居民及地方人士強力抗爭堅決反對設置而告終。

農業部進一步說明，至於在銅鑼鄉的案仔為2023年由苗栗縣政府主動表示，已於銅鑼鄉另覓得適當區位縣有土地，並再次向農業部爭取先期評估經費100萬元，預定執行至本年年底，今年9月下旬召開地方說明會，仍受到在地人士強烈質疑與反對，已在今年10月30日收到縣府提送該代處理堆肥場興辦事業計畫書，要求縣府應提出與在地居民及利害關係人等溝通協調取得共識相關資料，再依相關程序進行審查。