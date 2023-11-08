銅鑼各界行銷杭菊和芋頭。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉盛產杭菊、芋頭等農特產品，銅鑼鄉農會、鄉公所為推廣在地杭菊文化，以及行銷當地農產，8日舉行杭菊芋頭節活動，邀請民眾到訪苗栗欣賞11月雪，同時希望藉由杭菊季人潮，串連銅鑼在地特色產業，讓遊客了解在地文化之美

銅鑼鄉九湖台地種植杭菊有80多年歷史，栽種面積40多公頃，擁有全國唯一的產銷專區，每年11月杭菊盛開季節，黃白相間的杭菊和鮮艷的波斯菊，為銅鑼大地鋪上繽紛的色彩；另外，銅鑼鄉中平村一帶種植100餘公頃的檳榔心芋頭，引用後龍溪灌溉水源，富含礦物質，所產的芋頭質地細緻且粉質高、香氣濃郁，因此「杭菊」、「芋頭」兩項農作物是帶動銅鑼經濟重要的瑰寶。

銅鑼鄉農會為推廣杭菊和芋頭產業，今天舉辦行銷會，由農會理事長葉東維、常務監事邱期武和總幹事曾義孝主持，縣長鍾東錦、農糧署北區分署副分署長林美華、農業處長陳樹義、縣議員黃芳樁、黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年、立委陳超明銅鑼辦公室主任張正秋和苗栗縣農會總幹事鍾金光等各界出席。縣長鍾東錦巡視攤位，強調銅鑼鄉各界團結行銷杭菊等農特產品，縣府一定要大力支持行銷活動。

鄉農會總幹事曾義孝說，今年銅鑼杭菊芋頭節自11月10日起在「秋美人農場」舉辦農特產品展售會，11日為開幕式，安排有「花田囍事開幕式」、「食芋大振品嚐會」、「農情好禮展售會」與各式表演等精彩活動，另外本年度將推出「杭菊氣泡啤酒」、「杭菊銅鑼燒」、「杭菊禮盒」、「仙草禮盒」、「杭菊果凍」、「仙草果凍」等新品上市發表。11日至12日兩天從早上8點半至下午16點，在銅鑼火車站提供「免費接駁專車」服務，11月11日至12月3日每逢例假日，苗38-2線九湖路段道路及九湖大橋與銅科南路大橋間水防道路實施交通管制。

曾義孝說，今年農會與國立聯合大學文化創意與數位行銷學系「食八銅人」團隊合作，打造銅鑼在地里山印象，將在地特色產業卡通化，包括「菊之島」島民公仔，包含杭菊、芋頭、東方美人茶、仙草等當地4大特色產業；蕃茄、大閘蟹、樟腦、月光米等4項農村特色農業，及肚臍餅、銅鑼燒等2樣伴手禮。遊客用手機掃描公仔二維條碼，就可了解八產業內涵和特色。

農會說，為與其他劣質產品做區隔，輔導種植的杭菊產品外包裝上，都印有「銅鑼鄉杭菊產地團體商標」，呼籲消費者認明。而杭菊採收前，農糧署會同縣府、農會逐一對杭菊採樣及411項農藥殘留檢驗，確保在安全值內才准許農民採收，為消費者食品健康把關。

農會強調，為減少土壤中的病原菌，杭菊需與水稻隔年輪作，因此賞花地點也跟去年有所不同，今年銅鑼杭菊栽種面積達40公頃，但受到受颱風危害，杭菊受損約4成，又逢肥料、生產資材及人工調漲，今年杭菊價格應會調漲。