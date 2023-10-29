新竹市政府28日晚間舉辦萬聖節大遊行，但1名裝扮成「新政治提款機」的人裝道具全程遭8名八家將臉譜人包圍，無法自由行動，其中還有1名臉譜男子不時抽菸、吃檳榔，並擋在提款前，讓想領糖果的孩子無法接近，綠營民代集體炸鍋，怒批臉譜人已犯強制罪嫌，要求市警局徹查說明。

新竹市警局今早則發聲明表示，警方昨晚將抽菸男子帶回盤查，該男自稱是與友人畫上臉譜自發性參與竹市舉辦萬聖節遊行，因在現場吸菸違反菸害防制法，將依違反菸害防治法移衛生局裁處。

民進黨新竹市立委參選人林志潔表示，臉畫面具的黑衣人將萬聖節變裝遊行者團團包圍，使遊行者無法自由行動，又阻擋糖果的領取和發放，數人包圍的時間長達快一小時，這樣是實施強制罪的現行犯，依法現行犯應立刻逮捕。

如果當場有警方在場，目睹而沒有任何作為，這是不對的，她嚴厲譴責暴力和強制犯罪，強制罪是非告訴乃論之罪，不管變裝者是否要提告，也呼籲檢調要徹查這樣的犯罪行為！

時代力量立委邱顯智說，很遺憾，新政治提款機遭到畫臉黑衣人包圍的爭議，讓整個活動蒙上陰影。透過諷刺的裝扮來表達意見，是各項遊行很常見的狀況，讓不同的意見都能順利表達，不被壓制或是發生衝突，捍衛各方的言論自由，這是執政者的責任，在這點上，新竹市警方的處理是不及格的。

他說，臉譜人在許多孩子的現場抽煙嚼檳榔，警方就應該介入處理排除，而非站在旁邊「蒐證」而已。當8名黑衣人包圍提款機，嚇到了想要合照的孩子，讓想要合照的市民有所遲疑，就已經干涉了提款機的表意自由，警方就應該有所作為，而非站在旁邊「蒐證」而已。

民進黨市議員楊玲宜則說，本來只是很單純想要到現場為提款機加油打氣與合影，卻沒想到印入眼簾的竟是無法想像理解的畫面，提款機竟被8名臉譜、面帶殺氣的黑衣人團團包圍，無法行動，甚至有孩子們想跟這位提款機互動、領糖果也被阻礙，孩子們一度被嚇到掉淚不敢看。

更可惡的是家長和媒體一度提醒這群黑衣人不要在公眾場合抽菸，兩個黑衣人依舊故我擋著民眾對著孩子吐煙圈，而一旁維護秩序的竹市警局同仁當作沒看見，一樣毫無作為，讓現場緊張氣氛一度僵持，直到她和議員陳建名、劉崇顯陸續到了現場，這位被包圍的提款機民眾，才得以在隊伍中前進去他想要去的方向。

楊玲宜怒批，她跟身旁的員警求助，也沒能在第一時間處理，此次活動場控真的令人失望，這群黑衣人已經明顯違反強制罪，用強暴脅迫的方式，妨害人行使權利以及妨害人行使無義務之責任。

市府則表示，不樂見孩子們期待已久的親子活動因政治言論失焦，惟此為個人政治立場表達，言論表達是否妥適交由市民朋友評判；至於自製之提款機旁，出現抽煙嚼檳榔之畫有臉譜民眾，現場已由市警局處理，並移請衛生局裁罰。現場有諸多未成年孩童，民眾行為不僅違反菸害防治法，更是對孩子最不良的示範。