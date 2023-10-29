高雄市長陳其邁（後）29日出席小林夜祭，他頒獎給走標優勝的少年，並與少年合影。（林瑞益攝）

小林夜祭前，平埔族人29日以香菸、檳榔與米酒祭拜太祖。（林瑞益攝）

10月29日是農曆9月15日，也是小林夜祭祭拜太祖的日子，高雄市長陳其邁29日晚間到甲仙區出席小林夜祭，他致詞時半開玩笑地表示，剛才有看到一些貴賓，但點名的時候都沒看到人，應該已經在喝酒了。此語引起一陣笑聲。陳其邁接著說，市長講話時大家就已經解散了，他話就不要說太多，免得顧人怨。

小林夜祭是台灣保留最完整的平埔族祭典之一，也是高雄市的重要無形文化資產。陳其邁表示，這是他擔任市長以來第3次參加祭典，有一年沒出席是因為新冠肺炎疫情，不然每年到此時都會想念這裡的長輩過得好嗎，生活快樂嗎？

陳其邁還指出，小林夜祭是在祭拜太祖，參與選舉的人「有廟拜廟、有神拜神」，但高雄市長要多拜一個，就是太祖，讓拚市政更有活力。陳其邁也代表高雄市民向太祖祈求國泰民安，風調雨順。

陳其邁還表示，過去市府14年來與中央合作，重視小林夜祭，這也是無形的文化資產。一般來說要唱歌、跳舞到天亮，但他因為30日要上班，所以沒法這麼做，他拜託高雄市議員林義迪代替他唱歌跳舞。陳其邁也藉此感受太祖的庇護，並祝福小林的長輩們勇敢跳出自己的舞蹈。

此外，陳其邁在晚間出席典禮時似乎有點累了，在稱呼原民會主委阿布思時喊成客委會主委。阿布思後來為市長緩頰，陳其邁只是口誤啦。