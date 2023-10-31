前行政院長蘇貞昌到前鎮漁港漁業大樓舉辦感恩茶會。（洪靖宜攝）

前行政院長蘇貞昌今日南下，到前鎮漁港中高雄區漁會漁業大樓舉辦感恩茶會，高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆及高雄區漁會理事長謝龍隱出席演講，其中，前鎮漁港改建案也成眾人宣講重點，並指許多重要建設都是蘇力挺，蘇貞昌也細數施政成績和心路歷程，希望能獲得選民支持。

前行政院長蘇貞昌31日下午5點與高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆及高雄區漁會理事長謝龍隱到前鎮漁港漁業大樓舉辦感恩茶會，現場湧入上百名支持者。

謝龍隱提到，蘇貞昌為前鎮漁港出大力，指這份人情還不完，蘇貞昌「衝衝衝」、陳其邁「緊緊緊」，漁會「穩穩穩」3人加起來天下無敵；賴瑞隆也提到，前鎮漁港改建當時是蘇貞昌加碼經費，認為「要做就要做最好」，因此加碼到80億經費大改造，另外還包含大林蒲遷村、捷運黃線、小港機場等重要南部建設都是蘇貞昌力挺。

陳其邁說，當時前鎮漁港許多人都在罵蘇貞昌和他，說經費從3000萬變80億，罵快一個月時間，但他認為80億照顧台灣最大漁港不過分，要還蘇貞昌一個公道，討海人是重情義，誰挺我們就挺誰，另外，國道7號有近1400億預算，前鎮漁港花80億意見就一大堆，他擔心國7該怎麼辦，直呼：「這條沒有過我會跟他輸贏」，也怕換黨執政之後就不見了。

輪到蘇貞昌演講時，他笑說眾人誇獎他一人，猶如他在選總統，但他是相當認真為賴清德助選，他提到自己是屏東人，窮苦人家出身，擔任國家領導人要有遠見，不僅要頂得住壓力，偏遠弱勢需要優先照顧，有經驗宏觀會做事，他也細數這幾年來各項政績，如班班有冷氣、口罩國家隊及防堵非洲豬瘟，還有國道7號等，希望能博得選民支持。