由建築師雜誌舉辦的「台灣建築獎」是台灣歷史最悠久、最具公信力的建築獎項，3日揭曉得獎名單，壽山動物園榮獲首獎肯定，高雄流行音樂中心也獲得都市活力特別獎的佳績。高雄市長陳其邁表示，高雄透過建築積極與環境對話，感謝評審對於動物園設計上拉近人與動物關係的肯定，透過友善設計讓民眾以不打擾動物生活的方式探訪觀察，悠閒舒服中推動動保教育，不僅讓動物住得更舒適，也為大小朋友帶來全新體驗與美好回憶。

壽山動物園裡漫步空中長廊感受園區林蔭之美（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳指出，基於提升動物福祉，改造老舊的壽山動物園更是其中重要的一環，「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「無障礙空中漫步長廊」為三大設計重點；整體改造工程，除將兩座封閉的獸舍開窗、呼應壽山意象打造成山形屋，再透過百葉窗和天井的設計讓風流動、引光入室，也提供動物遮風避雨空間，更透過無障礙的空橋串連動物的家——山形屋；充滿創意而巧妙的設計不但構成遊園迴路，提供遊客更友善的參觀動線，也讓原本平面的動物園變得立體，懸掛於空橋下方的四座動物觀察廊道則讓人們更得以超近距離觀察動物、與動物互動。此外，將黑猩猩從舊有籠舍移至更加開放舒適的展場，並將籠舍改造為光室咖啡，讓人類反思動物園生命教育意義，更是設計一大亮點。

山形屋提供動物遮風避雨空間（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高閔琳也感謝邱文傑建築師在設計中融入人文哲思與在地元素，讓身處其中的人類與動物都能有所感知，開啟更豐富的連結與體驗。改造後的壽山動物園其圈養環境深受獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者代表認同，整體空間設計及工程更榮獲第22屆「公共工程金質獎」及2023年「城市工程品質金質獎」肯定；這次更從239件參選作品中脫穎而出，得獲「台灣建築獎」首獎殊榮。「台灣建築獎」評審也表示，實地漫步空中廊道可發現遊園視野變得遼闊，走下廊道有種被動物圍繞卻又不打擾牠們的感受；邱文傑建築師的設計思考，不僅只於一個漂亮的建築，而是更進一步思考公共活動，使人與動物的關係更接近。

遊客可在空橋觀察羊駝（圖片來源：高雄市觀光局提供）

邱文傑建築師表示，每個優質文明的城市，都會有個小孩子喜歡親近的動物園，記得陳其邁市長上任不久，就發自內心提到「希望高雄有個大人小孩都喜歡的動物園！」；他說，很榮幸有機會為高雄市民服務並留下一點成績，更感謝進步中的高雄，不但讓建築師的專業有發揮的機會，更落實成市民日常生活的果實！

廊道提供遊客近距離觀察動物的空間（圖片來源：高雄市觀光局提供）

目前壽山動物園已免預購並開放現場及線上多元購票管道，即日起至12月底入園還可享半價優惠；惟因停車空間有限，建議在捷運「鹽埕埔站」或輕軌「文武聖殿站」轉乘56號公車直達動物園；也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，齊為動物福祉努力，並按讚追蹤壽山動物園臉書( https://www.facebook.com/ShouShanZoo )、IG ( https://www.instagram.com/shoushanzoo/ )即時關心動物日常。