大選接近，藍白總統參選人柯文哲與侯友宜、國民黨主席朱立倫昨日晚間會面並未達成共識。此，高雄市長陳其邁受訪表示：「還是要情投意合」，他認為，假如硬送作堆，依照過去經驗，都不是太好。

針對選戰倒數，而國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚間密會，高雄市長陳其邁1日回應：「我想還是要情投意合」，他認為，假如硬送作堆，依照過去經驗，都不是太好，不要說同黨，過去如李登輝和郝柏村當時意見不合都差點造成憲政危機。他認為，不同政黨理念也不見得一致，總不能把台灣民主政治穩定當成實驗品，依台灣現有國際處境對政局穩定台灣安定，這種做法他持保留態度。

至於賴清德在電視專訪透露，蕭美琴是可能副總統人選且是優先之上，他說，我沒有追蹤到這則新聞，但是副手是總統決定，為總統加分、各領域輔佐總統，總統會交辦許多特別事項，撇開這些，他說：「我的看法，蕭美琴非常好的人選。」