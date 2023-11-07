距2024總統大選僅僅只剩67天，且本月20日就要展開候選人登記，不少在野支持者還心心念念盼望「藍白合」，然而在野整合目前依然陷入怎麼決定最強組合的僵局。對此，柯文哲今（7）日給出最新回應，稱藍白還是有共識，目前只剩一個「爭執」待解決。

針對藍白合近況，柯文哲回應， 目前藍白合看起來卡卡的，但其實還是有進度，從政策綱領、立法委員、組閣到政治議案的合作都有討論，「你問我有沒有進展？有啊，大家共識很多。」

不過柯文哲也強調，「只差在總統選舉，總統選舉雖說沒有共識也是有共識，只是在爭執怎麼選比較好選，合作當然找一個最強的組合去選，怎麼會說合作，推一個不好選的組合出來，這就是我們之間的爭執。」柯也稱，很多事情順其自然，大家心平氣和。

至於外傳說，柯文哲和高雄市前市長韓國瑜日前會面時，韓曾說如果沒有侯柯配的話，就只有侯韓配了，柯對此澄清，韓沒有當面跟他說過這件事。