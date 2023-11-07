爆藍白合最後時間點！ 郭正亮揭決定權在「他」手上 @ChinaTimes

本月20日將舉辦2024總統候選人登記，然而目前在野整合的情勢依然混沌不明。民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日表示，藍白合確實有進展，唯一爭執就在總統候選人的決定方式上。對此，前立委郭正亮表示，最後期限就是11月19日，且現在能做決定的就只有柯文哲。

郭正亮今（7）日在節目《眾亮集》提到，現在的情況是，副手公佈就是藍白分手，20日到24日登記就一定要有副手了，不可到11/20才公布副手是誰，因為一定要兩個人一起去登記，「當然也可以拖到24日去登記」。郭還指出，可是不會有人20日才公布副手，所以本來最後期限就是19日，大家都是這樣認為，一念之間還可以回心轉意。

除此之外，針對主持人許甫問說，「現在看起來藍白雙方沒有交集？」郭正亮認為，轉圜就是柯P，因為國民黨不是總統參選人侯友宜能決定的，決策過程比較複雜，民眾黨這邊就是柯P一個人決定，且現在下架民進黨的聲音真的太大。

不過針對郭正亮的說法，許甫則強調，「也不見得，大家會給柯文哲很多意見跟想法，因為他其實心裡也是在決策方面是有所猶豫」。

至於若是藍白完全獨立競選，郭正亮分析，民眾黨立委了不起就是不分區加區域拿個十幾席，在未來就要好好思考能扮演什麼角色；但如果是藍白合作拿下2024勝選，白營就獲得部分行政權，行政權表達異議跟立法權表達的異議是不一樣的。