大海開吃「2023彌陀港虱目魚文化節」活動以大船滿載虱目魚進港揭開序幕，市長陳其邁也參與入港卸魚儀式，象徵漁獲豐收。（林雅惠攝）

大海開吃「2023彌陀港虱目魚文化節」於11月4日、5日首發開跑，高雄市長陳其邁今天偕同漁業署長張致盛等人一同出席活動與民眾同樂。（高雄市政府新聞局提供／林雅惠傳真）

大海開吃「2023彌陀港虱目魚文化節」於11月4日、5日首發開跑，高雄市長陳其邁今天偕同漁業署長張致盛等人一同出席活動與民眾同樂，他表示，大海開吃正式起跑，在北高雄5個漁港，從近海到遠洋各式各樣的漁獲，利用周末假期舉辦各式活動，邀請市民朋友大海開吃，體驗漁村風光與人情味，享用最好吃衛生的漁獲，來了你就會愛上它。

活動以大船滿載虱目魚進港揭開序幕，市長陳其邁也參與入港卸魚儀式，象徵漁獲豐收；活動內容包括觀光船體驗、文創市集、在地文化導覽、手作體驗、親子闖關、虱目魚辦桌料理等，提供民眾多樣化的體驗，能夠更深入了解彌陀的文化和虱目魚產業。

陳其邁表示，彌陀最重要的特產虱目魚，使用海水養殖，魚肉肉質Q彈沒有腥味，每年市府在虱目魚盛產季節舉辦相關活動，也跟漁業署合作，在冷鏈技術、冷鏈設備補助彌陀漁港約1800萬，而彌陀漁港過去被評選為全國最有魅力的漁港，未來2年也會投入4.6億預算來改建漁港，改建完成後將會讓大家有更驚豔的體驗。

此外，陳其邁也與日本藝術家阿部乳坊走訪設置於彌陀漁港的觀光意象藝術品，以「旅途之海」為主題，自10月20日起至11月25日展示在彌陀漁港的堤防步道、水中廊道及親水沙灘等場域，邀請民眾一起進行想像的時光旅行。