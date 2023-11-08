戶外野營活動近年來風靡全台，全台最大戶外野營體驗「Wild Wild野生活」即將在11月18日及19日在衛武營國家藝術文化中心戶外草地登場。高雄市觀光局8日於鳳山行政中心戶外草皮舉行記者會，現場以「多巴胺」彩色氛圍布置，更把風格露營包廂、舞台卡座、Pili Pala辦桌等體驗搬到現場，邀請創作系療癒雙人組合「南西肯恩」進行開場表演，搶先開箱「Wild Wild野生活」繽紛玩色、輕鬆玩野的精彩內容。

高閔琳與簡文彬還有業者體驗風格帳篷。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

高雄市觀光局長高閔琳表示，去年首次在衛武營辦理的「高雄城市野營」2日活動吸引超過10萬人參加。為了讓更多民眾能一起體驗戶外活動的美好，今年升級成2.0版本的「Wild Wild 野生活」，以野營（Camping）、生活（Lifestyle） 、音樂（Music）及永續（Sustainability）概念實現SDGs永續旅遊目標，不僅活動場域擴大、體驗項目增多，現場還有50家以上的餐車美食、野營裝備品牌及露營車齊聚。今年活動亮點之一的「Pili Pala辦桌體驗」，由料理職人以鐵製野坎設備現場烹調直火料理，端上歐式長餐桌，從視覺、嗅覺到味覺一次滿足，今日起開放預約，歡迎民眾踴躍上網搶購(https://forms.gle/KfzKfoiXm1fFL1rYA)。

高閔琳體驗Pili Pala 直火碳烤。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

今年「Wild Wild野生活」邀請全台最頂級、最具風格的露營帳及露營車現場展示，有百萬級夢幻帳篷、豪華版的露營車，以及各種不同的野營裝備。今年還開放8頂風格帳篷讓民眾免費拍照打卡，6頂風格帳篷讓民眾預約體驗私人包廂享用美食料理。表演節目精彩豐富，除了記者會搶先亮相的南西肯恩，還有陳忻玥、陳華、葛西瓦、持修、小宇、畢書盡及彭佳慧等超強金曲卡司熱力演出，舞台兩側也有付費「卡座包廂」，提供專屬餐點及飲料，民眾11月18、19日前來衛武營享受最Chill的野生活！

充滿多巴胺的風格辦桌。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

「Wild Wild野生活」活動靜態及動態體驗皆有，民眾可以從樹上玩到水上；包括超強戶外達人講座，從登山安全、釣魚技巧、野地篝火到野炊示範等最完整的戶外技能攻略；以及戶外玩家喜歡的獨木舟、立槳SUP、高空滑索與走繩等刺激活動，也通通搬到衛武營。除了大人可以自由玩樂，還有一系列適合親子一同體驗的活動，不論是木工手作DIY、讓小朋友以紙箱及顏料自由創作的五感探索彩繪派對及現場展示各類兩棲類、爬蟲類等生物的「蝌蚪池塘」等，將帶領民眾一同感受自然的美好生活。

高雄市觀光局也邀請民眾發揮創意，11月18、19日將黃、藍、桃紅、綠等繽紛搶眼的色彩穿戴在身上，趕搭「Wild Wild野生活」「多巴胺穿搭」熱潮；以不同的色彩突出自我個性，一起來衛武營參加最繽紛的草地派對！貼心提醒，週邊會場停車位有限，大家多利用捷運等大眾運輸工具前往現場，免塞車、快速又便利，有興趣的民眾可以上高雄旅遊網(https://khh.travel/zh-tw/event/calendardetail/5462)或「Wild Wild野生活」臉書粉絲團、Instagram查詢更多活動訊息。