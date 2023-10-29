縣府啟用泰雅文物館第2溫泉煮蛋池。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府文化觀光局28、29日首度與泰安鄉公所在泰雅原住民文化產業區共同舉辦溫泉暨甜柿推廣活動，並啟用泰雅文物館第2溫泉煮蛋池，打造觀光新亮點，縣長鍾東錦歡迎全國民眾到泰安鄉泡湯、嚐美食、採購甜柿，體驗獨特的湯旅文化。

「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「2022-2023台灣好湯-金泉獎」票選活動，在台灣19大溫泉區中再度榮獲「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎榮耀，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱。

縣府文觀局為擴大行銷效益，首次與泰安鄉公所在泰雅原住民文化產業區共同舉辦溫泉暨甜柿推廣活動，並邀請全台80家旅遊業者到苗栗1日輕旅行踩線，吸引了大批遊客參與這項活動，遠離城市的喧囂，到苗栗享受人文美景。

28日登場的泰安溫泉暨甜柿推廣活動，以「泉柿原味」為主軸，由縣長鍾東錦、縣議員劉美蘭、泰安鄉長陳吉基、獅潭鄉長劉淑能、公館鄉長何在鑫、銅鑼鄉長謝昌平、縣府文觀局長林彥甫、原民中心主任蔣意雄等人共同啓動，同時為泰雅文物館增設的第2溫泉煮蛋池剪綵啟用，打造觀光新亮點。

縣長鍾東錦表示，泰安鄉除有最優質的溫泉外，還有得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、著名的周邊旅遊景點與美食，是台灣數一數二優質溫泉重鎮。

此次「泉柿原味」結合甜柿及泰安溫泉區特色美人湯溫泉和原鄉文化，塑造極具地方特色溫泉活動，讓更多人看到苗栗溫泉獨特魅力，歡迎各地遊客到泰安鄉泡湯、嚐美食、採購甜柿。

文化觀光局長林彥甫指出，除了「泉柿原味」活動外，加碼推出「苗栗泰安享泡湯 萬元入湯金大放送」活動，活動期間在泰安、大湖、苑裡及南庄各溫泉區域等部分合法溫泉旅宿特約店家消費，單筆消費金額滿1500元以上，贈送入湯金200元，數量有限，送完爲止，歡迎全國遊客踴躍參加。