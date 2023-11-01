台中市政府衛生局於昨（10月31日）及今（11月1日）分別接獲醫院及南部衛生局通報3例登革熱快篩NS1陽性個案，分別為20多歲、50多歲男性及5歲以下女童，立即通知民眾居住、工作所在地的北屯區、沙鹿區、西屯區公所召開登革熱區級中心會議執行防治。

衛生局疫調發現，其中20多歲男性居住沙鹿區，潛伏期間有台南市活動史，10月25日出現發燒、畏寒、等疑似登革熱症狀，就醫後未改善，10月30日因出現紅疹至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱。

另名50多男性居住於北屯區，潛伏期間有雲林縣古坑活動史，10月23日出現發燒、畏寒、等疑似登革熱症狀，就醫後未改善，10月31日因出現紅疹至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱。倆人檢體已送中央實驗室驗中，接觸者共135人，目前無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤。

而另1名5歲以下女童雖居住於台中市潭子區於10月14日及10月17日曾至台南市親友家活動，10月23日至今皆在南部親友家居住，期間因出現疑似登革熱症狀，就醫後採檢NS1陽性及通報，發病後皆無返回台中。

衛生局長曾梓展指出，據疾病管制署統計資料至今日，台中市共有30例境外移入、43例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有25例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月20日，請民眾落實防蚊和提高警覺。