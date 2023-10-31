登革熱疫情還在燒，疾病管制署今公布上周新增1533例本土病例，較前一周下降12％，另上周新增7例死亡個案，其中6例都發生在台南市，另1例在高雄市。疾管署副署長曾淑慧表示，國內登革熱疫情已經連續三周下降，預估11月上旬會達到病例減半的情況，但仍提醒民眾慎防疫情反撲。

疾管署統計，今年10月24日至10月30日新增1533例登革熱本土病例，個案居住臺南市(1,233例)、高雄市(184例)、雲林縣(45例)、屏東縣(36例)、嘉義縣(13例)、新北市(6例)、臺中市及嘉義市(各4例)、宜蘭縣及臺北市(各2例)、桃園市、新竹市、彰化縣及澎湖縣(各1例)。

曾淑慧說明，國內登革熱疫情已經連續三周下降，從第40周的2445例降到第43周的的1513例，預估11月上旬會達到病例減半的情況。但她也提醒，目前登革熱還在流行季節，要慎防疫情反撲。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周本土新增7例死亡病例、9例重症病例，死亡病例年齡介於60多歲至90多歲，均有潛在病史，於發病後2至21天內過世，病況主要為敗血性休克；重症病例年齡介於50多歲到80多歲，都有潛在疾病，感染後出現嚴重出血、肝臟心臟衰竭、意識受損、呼吸窘迫、休克死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前國內累計2萬363例本土病例，為近十年次高，病例分布在19個縣市；大於60歲的病例占37％，較往年來得高，2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26％）。

另今年累計本土重症病例112例，累計死亡病例44例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。境外移入方面，今年累計208例，感染地以東南亞國家為主，以泰國53例及越南50例為多，境外移入重症病例累計1例。

疾管署提醒，本週東北季風減弱、氣溫回暖，仍可能為病媒蚊提供活躍環境，民眾應巡視家戶內外是否有潛在孳生源並澈底清除，於戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可有效成分之防蚊藥劑等防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬；如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。