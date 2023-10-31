雲林縣31日新增6例登革熱確定病例，分別為古坑鄉5例、斗六市1例，全縣累計613例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計613例，其中古坑鄉452例最多，其次斗六市122例，另外斗南鎮9例、林內鄉7例、虎尾鎮6例、西螺鎮9例、莿桐鄉4例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，預防登革熱，防疫不停歇，本縣持續針對社區環境病媒蚊密度調查，請鄉親要把握天氣放晴時間，盡快巡視家戶內外環境，特別是常見的花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布，或因落葉堵塞的排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等清除孳生源。

另外，儲水容器務必刷洗、加蓋或覆蓋細紗網，杜絕病媒蚊孳生，防止登革熱疫情持續蔓延，呼籲鄉親主動巡查社區周遭環境，並落實「巡、倒、清、刷」4要訣，把戶外不必要容器清除、清理社區環境及積水處。