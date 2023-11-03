今年流感疫情較往年嚴重許多，感染族群廣大，雲林縣自10月30迄今已有幼兒園、國小、高中共9個班級停班，有一所高中因流感群聚有4個班級停班！雲林縣全縣有7名男性、2名女性併發重症死亡。

自10月30迄今因流感群聚而停班的9個班級中，某國小有1班多達11人罹患；某縣立高中則有4個班級，各因班上有2到6人流感確診而停班。某幼兒園也有3個班發生群聚感染，人數為3至6人。

新冠肺炎疫情解封之後，民眾防疫鬆懈，雲林縣今年流感重症者不僅突破前3年0人紀錄，人數直線上升累計37人，已造成9人死亡。

雲林縣流感死亡案例中，50歲至59歲2人、60歲至69歲2人、70歲至79歲1人、80歲至89歲4人。

衛生局長曾春美呼籲，公費流感疫苗接種11月1日起已開放50歲以上民眾接種，呼籲符合接種資格的民眾踴躍前往合約醫療院所施打。

另外，全縣有130個合約醫療院所可接種，學生在校若錯過集體接種實機，可以自行到合約醫療院所施打，學校是群聚地點，建議積極接種。