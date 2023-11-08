雲林縣中藥商公會8日在虎尾鎮六房天上聖母紅壇舉辦「2023全國藥膳料理嘉年華」記者會，提供各種藥膳料理與養生茶飲讓民眾免費品嘗，主辦單位表示8日適逢24節氣「立冬」，國人在這天有進補養生習慣，邀大家11日到紅壇參加嘉年華，免費享用各中藥行的獨門藥膳祕方。

藥膳料理嘉年華由雲林縣中藥商公會理事長林正中、六房媽天上聖母紅壇爐主周清源、民進黨雲林縣黨部主委林金忠等人共同主持，特別選在六房天上聖母紅壇舉行，就是希望民眾品嘗各種藥膳料理時，也能獲得媽祖保佑，吸引不少民眾到場大快朵頤。

周清源表示，六房媽「有神無廟」，每年過爐「搬家」是台灣規模最大的輪祀儀式，虎尾「溪埔仔廍）」隔了60年才輪到，因此特別在「立冬」與雲林縣中藥商公會等單位舉辦藥膳嘉年華會，讓信徒們補充元氣，也保佑參拜六房媽的信徒都能平安順遂，身體健康闔家平安賺大錢。

林正中說，希望藉由這個活動來凸顯立冬藥膳進補的意義，此次集結雲林縣中藥商公會所有會員，提供藥膳排骨、薑母鴨、四神湯、肉骨茶等各式各樣藥膳料理、養生茶飲與民眾分享，並透過料理認識中藥材。呼籲大家不要購買來路不明的中藥材，以免荷包失血還要付出身體健康的代價。

林金忠感謝六房媽紅壇周清源爐主提供場地舉辦藥膳嘉年華會，提供不同的藥膳料理讓大家在立冬補充元氣，希望透過這次活動介紹正確多元的漢方食補，提升民眾養生觀念。

現場民眾指出，他陪著家人前來參拜六房媽，剛好遇到藥膳料理嘉年華品嘗會，吃完羊肉爐、藥膳排骨整個身體都溫暖起來，主辦單位還教導如何選購中藥材與食材，讓大家可以在家自己燉補，省錢又養生。