侯友宜赴雲林挺丁學忠，民眾熱情喊總統好。（取自中時新聞網）
侯友宜赴雲林挺丁學忠，民眾熱情喊總統好。（取自中時新聞網）
侯友宜、韓國瑜、朱立倫合體尋支持　藍營大團結現場最新畫面│2023.11.05

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日晚間赴雲林參加丁學忠競選總部立大會，國民黨主席朱立倫也陪同進場，沿路受到民眾熱情歡迎，高喊總統好！

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