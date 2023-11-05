影》侯友宜赴雲林挺丁學忠 民眾熱情喊總統好 18:382023/11/05 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 友宜赴雲林挺丁學忠 民眾熱情喊總統好 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜赴雲林挺丁學忠，民眾熱情喊總統好。（取自中時新聞網） 侯友宜、韓國瑜、朱立倫合體尋支持 藍營大團結現場最新畫面│2023.11.05 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨總統參選人侯友宜今（5）日晚間赴雲林參加丁學忠競選總部立大會，國民黨主席朱立倫也陪同進場，沿路受到民眾熱情歡迎，高喊總統好！ 直球對決！ 家長團體11月與3總統候選人面對面談教育 韓國瑜傳當面喊「沒侯柯配就是侯韓配」 柯文哲親揭真相 備戰侯韓配？侯友宜喊「老朋友」：會與韓國瑜一起努力 #2024總統大選 #雲林 #侯友宜 #丁學忠 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 為搶救少子化侯柯賴全出手！2024總統參選人政策一次看 17:052023/11/07 政治 談藍白合柯志恩驚吐1句露端倪？5000網友看完超不捨 07:542023/11/07 政治 詹雅雯認曾受邀「參選副總統」 今現身親曝背後真相 14:362023/11/07 娛樂 神級滷肉飯的誕生！雲林縣滷肉飯節暨米肉醬嘉年華11／11登場 10:402023/11/07 生活 爆柯韓關係內幕 民眾黨高層：若有「侯韓配」可能早講了 15:142023/11/07 政治 柯P爆藍白合只剩1件事有爭執 透露「共識很多」新進度 11:022023/11/07 政治 前國安高層讚藍1招「滿不錯的」 估柯P將說服支持者 09:542023/11/07 政治 爆侯為和諧不說重話「被支持者罵小孬孬」 前立委不忍了喊一句 07:582023/11/07 政治 爆藍白合最後時間點！郭正亮揭決定權在「他」手上 13:242023/11/07 政治 親民黨拚2024重返國會 今公布新任發言人 13:222023/11/07 政治 曝賴找姚立明防柯P「這特點」！郭正亮疑：少這2人很怪 17:022023/11/07 政治 2024「這時間」藍白整合！沈富雄獨家爆料：不能再延了 06:002023/11/07 政治 侯友宜1行為因想與柯分道揚鑣？ 學者：若做不到2事下場慘 09:282023/11/07 政治 侯友宜喊當選後查國家隊弊案 綠黨團：充滿政治鬥爭 11:212023/11/07 政治 喬藍白合犯法？ 呂秀蓮：吞這碗圓仔湯至少關3年 18:252023/11/07 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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