台中市王姓民眾今天在網路指控，登革熱清消人員日前到住家清消，員警不脫鞋踩破磁磚，還嗆：「我高興！」。台中市東區公所回應表示，清消等人員於10月2日由員警陪同前往該戶多次按門鈴均無人應門，逕行進入實施防治作業一切合法；警方回應指出，現場因民眾配合度不高而發生口角衝突，並無破壞瓷磚情事，至於員警出言不妥，將再教育。

針對此事，台中市東區區長吳忠聖回應表示，根據《傳染病防治法》規定，確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內必須進行緊急戶內清消。公所於10月1日張貼通知單公告周知，將於10月2日清消，當天在員警陪同抵達時，經多次按門鈴均無人應門，由於登革熱為法定急性傳染病，依《傳染病防治法》規定，公所會同相關人員逕行進入實施防治工作，實施室內強制消毒一切合法。

三分局合作派出所表示，區公所、衛生局及環保局在10月2日進行登革熱防治清消，因該戶民眾配合度不高，與執行人員發生口角衝突，由警方到場協助配合完成清消。

至於民眾指控破壞磁磚一事，警方表示，在場警方因公所說明，基於安全入內不需脫鞋，經檢視密錄器發現，過程中並沒有所指控瓷磚遭破壞情事，如果民眾認為磁磚遭破壞可檢具相關事證到派出所報案，警方將依法處理，至於有員警出言不妥，將檢討改進，經該員警送警局議處，並加強為民服務再教育。

衛生局說明，登革熱是經病媒蚊傳播，針對本土個案，衛生局將以其住家半徑50公尺內的每家戶進行噴藥防治、半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，呼籲市民務必主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可處罰1萬5000元；若有拒絕、規避或妨礙防治情形，最高可處30萬元罰鍰。