新北市衛生局表示，新北今（27）日新增3例本土登革熱病例，潛伏期間有台南市、高雄活動史，分別居住於新莊區、板橋區及新店區，目前皆已康復。

衛生局指出，三位感染疫情的民眾皆為女性，年齡介於43歲至74歲間，發病日介於10月15日至10月23日，將針對個案住家戶內外及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。

衛生局說明，登革熱是經由帶有病毒的蚊子傳播，為滅殺成蚊，避免疫情擴大影響民眾健康，實施化學防治是緊急防治登革熱的必要方式，請民眾務必要配合政府的防治措施，如果有拒絕噴藥者，將依傳染病防治法處最高30萬元罰款。

衛生局呼籲民眾加強環境巡檢，並進行積水清除、容器減量，落實「巡、倒、清、刷」，外出活動或旅遊時請做好防蚊措施，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。